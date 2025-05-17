NBA／布朗犯滿綠衫軍遭尼克淘汰 聯盟連7年無球隊成功衛冕

系列賽以2：3落後的衛冕軍塞爾蒂克隊，今天作客尼克隊主場背水一戰，不過在上半場打完就落後對手達到27分的情況下，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）還在下半場6犯離場，讓「綠衫軍」提早棄械投降，最終由尼克以119：81勝出，並將在東區冠軍賽迎戰溜馬隊。

塞爾蒂克在系列賽第4戰傷了球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）後，雖然前一場在主場成功延長戰線，不過今天雙方來到紐約進行第6戰，身為地主的尼克在上半場就火力全開，共有4人得分來到雙位數，包括唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下16分，帶領尼克在第二節打出38：17的攻勢，上半場打完就取得64：37的領先優勢。

而「綠衫軍」在比分大幅落後的情況下，球隊狀況最火熱的上季總冠軍賽MVP布朗卻在下半場深陷犯規麻煩，在第3節剩下2分多鐘時吞下個人第6犯離場，塞爾蒂克落後比分也被擴大到30分以上，前三節打完雙方已經有35分差距。

末節「綠衫軍」也提早棄械投降，將主力球員全面換下，而尼克也在該節剩下5分多鐘時陸續換下主力，並讓球員一一接受球迷歡呼，最終尼克也以38分差距勝出，系列賽以4：2淘汰衛冕軍塞爾蒂克，相隔25年再度挺進到分區冠軍賽，巧合的是他們當年東區冠軍賽的對手，正是今年分區冠軍賽對手溜馬，當年溜馬以4：2淘汰尼克，晉級到總冠軍賽。

至於塞爾蒂克在無緣連霸後，也是聯盟連續7年無球隊成功衛冕，前一支順利完成連霸的球隊已經是2018年的勇士隊。

尼克今天共計4人得分上看20分，其中以布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）皆攻下23分表現最佳，布里吉斯（Mikal Bridges）和唐斯分別有22分和21分、12籃板演出，至於塞爾蒂克則以只打三節就犯滿的布朗攻下20分最多。