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NBA／勇士暑假作業優先補禁區 專家透露正關注公鹿中鋒砲塔

聯合新聞網／ 綜合外電報導
公鹿前明星中鋒洛培茲。 法新社
公鹿前明星中鋒洛培茲。 法新社

季後賽第二輪在柯瑞（Stephen Curry）掛傷的情況下，勇士無奈結束今年賽季旅程；展望來年，勇士已經開始為新賽季進行準備，而其中一項優先任務就是補強中鋒位置。

根據《ESPN》資深薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的報導，勇士正關注前明星中鋒洛培茲（Brook Lopez），這位公鹿大個子將在休賽季成為完全自由球員。

「我認為在中鋒位置上，值得關注的一個名字就是洛培茲，」馬克斯在《NBA Today》節目中表示，「中鋒市場相當有限。你看像是透納（Myles Turner），勇士隊大概無法負擔他的薪資，所以接下來最好的選擇就是洛培茲。」

馬克斯進一步指出，洛培茲可能會願意接受一份相對便宜的一年合約，這對於勇士隊來說是一個極具吸引力的選擇。

現年37 歲的洛培茲在本季出賽80場，場均能夠貢獻13分5籃板1.9阻攻，每場投進1.7顆三分球，三分命中率達37.3%。儘管年齡已漸長，但他依然保持著穩定的防守表現，並且具備外線投射能力，這使他成為一名兼具防守與空間拉伸能力的優秀中鋒。

對於勇士隊來說，補強內線防守和籃板保護一直是他們在過去幾個賽季的弱點。而洛培茲的經驗、護框能力以及三分球威脅，無疑能夠補足這支球隊在內線上的不足。

目前勇士隊陣中只有格林（Draymond Green）、魯尼（Kevon Looney）、「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）等長人，缺少一位真正能夠有效鎮守禁區的長人。

馬克斯認為，洛培茲的加入將為球隊帶來更多陣容選擇，無論是在先發或是替補角色中，他都能發揮關鍵作用。

NBA季後賽

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