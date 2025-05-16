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HSL／今年還不曾輸過球 德音國小女壘隊完成4連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
德音國小女壘隊在113學年度中小學女壘聯賽完成4連霸。圖／取自愛陽光的孩子-德音女壘田徑棒球隊粉絲團
德音國小女壘隊在113學年度中小學女壘聯賽完成4連霸。圖／取自愛陽光的孩子-德音女壘田徑棒球隊粉絲團

新北市國小女子壘球傳統勁旅德音國小女壘隊，今年在113學年度中小學女子壘球聯賽完成4連霸業，也是校史的第11座冠軍，對於今年在各大盃賽不曾吞下敗績，教練耿鈺真直言，球員的主動學習心態和企圖心是一大關鍵。

德音國小女壘隊過去3年在國小女壘聯賽都奪下冠軍，而去年奪冠陣容中的5位5年級班底在升上6年級後，帶領其他成員一同進步，讓德音國小女壘隊戰力變得更加完整，包括在3月的國小棒球聯賽女子軟式組賽事中，一掃連續3年奪下亞軍的遺憾，奪下校史的第1座冠軍，之後又在全國理事長盃壘球錦標賽奪冠。

而在日前落幕的113學年度中小學女子壘球聯賽中，德音女壘更是從預賽開始就一路大比分擊敗對手，最終以全勝姿態順利完成4連霸，也拿下校史的第11座冠軍。

對於球隊今年至今都保持全勝戰績，教練耿鈺真表示，從3月的今年第一個盃賽113學年度國小棒球聯賽女子軟式組賽事奪冠後，就感受到這批球員對於贏球的企圖心，「她們回來之後練習更認真，給我感覺就是會想要更進一步。加上這批球員本身對於棒壘球的喜愛，讓她們願意自動去瞭解規則，比較主動學習，這對於球技上也有不小的幫助。」

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