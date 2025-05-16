NBA／塞爾蒂克新老闆1800億到位 待聯盟批准收購生效

有關塞爾蒂克的轉售案有了新的進度。私募股權公司交響科技集團合夥人奇森姆（Bill Chisholm）已經完成了他的所有權集團組建，並獲得了全額融資，準備以61億美元（約1839億台幣）的估值完成對綠衫軍的收購。該交易在今年3月宣布時，奇森姆的出價尚未完全籌集到資金。

這筆交易將在今年6月或7月獲得NBA董事會的批准後正式生效。奇森姆的集團將於今年夏天購買球隊51%的股份，並於2028年進行第二批交易。等到2028年完成最後的收購，其球隊估值將接近73億美元。

預計葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）將繼續擔任球隊的總裁至2027-28年賽季結束。葛羅斯貝克和奇森姆周三塞爾蒂克對紐約尼克的第5戰比賽中曾一同坐在場邊觀戰。

奇森姆的確切持股比例尚未確定，但他至少需要擁有15%的股份才能成為控股股東。此外，私募股權公司Sixth Street也將持有塞爾蒂克的重要股份，就像他們在馬刺的投資一樣。