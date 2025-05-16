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NBA／塞爾蒂克新老闆1800億到位 待聯盟批准收購生效

聯合新聞網／ 綜合外電報導
現任老闆葛羅斯貝克和未來老闆奇森姆先前面對紐約尼克的比賽中曾一同坐在場邊觀戰。 路透社
現任老闆葛羅斯貝克和未來老闆奇森姆先前面對紐約尼克的比賽中曾一同坐在場邊觀戰。 路透社

有關塞爾蒂克的轉售案有了新的進度。私募股權公司交響科技集團合夥人奇森姆（Bill Chisholm）已經完成了他的所有權集團組建，並獲得了全額融資，準備以61億美元（約1839億台幣）的估值完成對綠衫軍的收購。該交易在今年3月宣布時，奇森姆的出價尚未完全籌集到資金。

這筆交易將在今年6月或7月獲得NBA董事會的批准後正式生效。奇森姆的集團將於今年夏天購買球隊51%的股份，並於2028年進行第二批交易。等到2028年完成最後的收購，其球隊估值將接近73億美元。

預計葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）將繼續擔任球隊的總裁至2027-28年賽季結束。葛羅斯貝克和奇森姆周三塞爾蒂克對紐約尼克的第5戰比賽中曾一同坐在場邊觀戰。

奇森姆的確切持股比例尚未確定，但他至少需要擁有15%的股份才能成為控股股東。此外，私募股權公司Sixth Street也將持有塞爾蒂克的重要股份，就像他們在馬刺的投資一樣。

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