聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／贏雷霆卻疑似左腿筋受傷 金塊葛登：為G7做好準備
金塊隊雖然在季後賽第二輪G6以119：107擊敗雷霆隊，逼出系列賽G7。不過主力前鋒葛登（Aaron Gordon）末節疑似左腿筋受傷，不過葛登受訪時樂觀看待自己的傷勢。
葛登本場比賽上場38分鐘，只得5分，但貢獻7籃板7助攻。第四節最後2分鐘他踢球違例，隨後腳出現不舒服的情況。
據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，比賽結束後葛登沒有纏繃帶或冰敷。對於葛登的傷勢，金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）表示，「目前還不知道，他的重要性顯而易見，他是我們贏下比賽、贏下系列賽及奪冠的原因之一。」
葛登受訪時則說，「我感覺還好，我們會再看看，我現在會開始進行恢復，確保自己能為G7做好準備。」
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言