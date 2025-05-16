NBA／贏雷霆卻疑似左腿筋受傷 金塊葛登：為G7做好準備

金塊隊雖然在季後賽第二輪G6以119：107擊敗雷霆隊，逼出系列賽G7。不過主力前鋒葛登（Aaron Gordon）末節疑似左腿筋受傷，不過葛登受訪時樂觀看待自己的傷勢。

葛登本場比賽上場38分鐘，只得5分，但貢獻7籃板7助攻。第四節最後2分鐘他踢球違例，隨後腳出現不舒服的情況。

據《The Athletic》記者瓊斯（Tony Jones）報導，比賽結束後葛登沒有纏繃帶或冰敷。對於葛登的傷勢，金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）表示，「目前還不知道，他的重要性顯而易見，他是我們贏下比賽、贏下系列賽及奪冠的原因之一。」

葛登受訪時則說，「我感覺還好，我們會再看看，我現在會開始進行恢復，確保自己能為G7做好準備。」