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NBA／生涯最快樂的一季！希爾德：我想永遠留在勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德。 路透
希爾德。 路透

希爾德（Buddy Hield）去年休賽季與勇士隊簽4年3770萬美元合約，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）季中加盟勇士後，兩人成為知己。季後賽首輪G7希爾德更扮演英雄，幫助勇士闖進第2輪。儘管勇士以1：4不敵灰狼隊遭淘汰，希爾德仍直呼想永遠待在勇士。

勇士今天舉行賽季總結記者會，希爾德受訪時說，「我想永遠留在這裡。」希爾德有感而發，「這是我打籃球以來最開心的一次，我告訴隊友們這賽季過好快，因為我打得很開心，和教練、球員及訓練團隊在一起，充滿快樂。」

希爾德開季手感火熱，但後來狀態下滑，例行賽共出賽82場，平均得到11.1分，三分命中率37%。希爾德季後賽表現出色，打12場，場均12.5分，三分命中率高達42.9%，首輪G7繳出生涯代表作，單場狂轟9顆三分球，攻進33分。

「打有意義的比賽真的很有趣。」希爾德說，「每天為季後賽做準備是一種樂趣，我真的很享受待在這。」

NBA季後賽 勇士 希爾德

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