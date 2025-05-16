NBA／穆雷抱病狂飆25分 金塊教頭：狀況愈糟他愈強大

金塊射手穆雷（Jamal Murray）在今天與雷霆的系列賽第6戰抱病上陣，並且繳出25分、8籃板、7助攻的亮眼數據，成為今天場上「正負值」最高的球員，賽後金塊代理教練艾德曼（David Adelman）就表示，穆雷就是這種面對愈糟糕狀況表現愈好的球員。

穆雷在總冠軍賽第6戰開打前夕感冒，不過今天他仍是決定抱病出賽，並且在開賽後就馬上用一次「四分打」來為金塊點燃戰火，在首節他個人就有10分進帳，第三節金塊拉開差距時他也有9分貢獻，最終也攻下25分，正負值「+28」更是全場最高。

根據統計數據，穆雷在生涯季後賽面臨淘汰絕境時，已經率隊打出9勝3敗佳績，且有6場比賽得分在25分以上，談到穆雷的表現，艾德曼說：「這就是穆雷，當情況愈來愈糟糕時，他的表現就會愈來愈好，他是個意志堅定的人。」

對於幫助金塊連兩個系列賽都打入搶七，穆雷強調，雖然更希望金塊是領先的一方，但金塊本身就是一支擅長從落後開始急起直追的球隊，「我們本來就帶著必勝的決心要將系列賽帶回到奧克拉荷馬市，事實證明我們做到了，這很瘋狂，我們還有兩天的假期，好好休息然後迎接第七戰。」