快訊

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

NBA／感冒砍25分助金塊拚進搶七 穆雷：大家努力做到了

中央社／ 台北16日電
穆雷抱病背水一戰。 美聯社
穆雷抱病背水一戰。 美聯社

丹佛金塊今天靠著約柯奇（Nikola Jokic）拿下29分、14籃板，加上板凳出發的奇兵史特羅瑟（Julian Strawther）挹注關鍵15分，終場以119比107擊敗雷霆，將系列賽扳成3比3平手，雙方將搶7決勝負。

NBA西區第2輪季後賽金塊與奧克拉荷馬雷霆，將於台灣時間5月19日凌晨3時30分進行殊死第7戰，也是攸關晉級與否的關鍵戰役，這也是金塊今年季後賽連續2輪都打到第7戰。

今天背水一戰的金塊，賽前傳出當家控衛穆雷（Jamal Murray）疑似感冒抱病出賽，但他全場仍攻下25分、8籃板、7助攻；賽後他受訪時不願多談自己身體狀況，僅強調：「這場比賽我們就是要贏，而且大家都努力做到了。」

金塊首節雖以31比28領先，不過半場結束反以58比61落後，不過雷霆得分之鑰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出現自2022年後，首度半場就領到4犯的情況，也影響他下半場發揮。

易籃後雙方持續拉鋸，第3節最後1分56秒、雙方80比80平手時，金塊史特羅瑟（Julian Strawther）從板凳殺出、個人連得8分，不但幫金塊拉開差距，也帶動全隊氣勢。

金塊在系列賽第4、5戰的第4節合計僅攻下37分，但今天拿下29分壓過雷霆的25分，也如願延長戰局。

現年23歲的史特羅瑟，在2023年首輪第29順位被印第安那溜馬選走，這場比賽之前，本季季後賽平均出賽7.3分鐘、攻下2.4分，但今天他全場拿下15分、3籃板，三分球4投3中，成了關鍵奇兵。

雷霆亞歷山大攻下全場最高的32分，不過二當家威廉斯（Jalen Williams）僅6分進帳，而他在近3場比賽，合計43投10中、命中率23%，平均攻下11.3分。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

川普中東行卻被「晾在一旁」以色列沮喪但沉默

NBA／約柯奇MVP級演出金塊仍輸雷霆 穆雷：他不該被詆毀

NBA／金塊約柯奇44分白忙一場！SGA率雷霆天王山之戰逆轉聽牌

相關新聞

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

系列賽以2：3落後給雷霆隊的金塊隊，今天回到主場背水一戰，儘管上半場打完還一度落後，不過金塊靠著下半場史特羅瑟（Juli...

NBA／穆雷抱病狂飆25分 金塊教頭：狀況愈糟他愈強大

金塊射手穆雷（Jamal Murray）在今天與雷霆的系列賽第6戰抱病上陣，並且繳出25分、8籃板、7助攻的亮眼數據，成...

NBA／三核心仍有2年約 柯瑞看好勇士繼續衝擊冠軍

勇士隊在昨天於西區季後賽第二輪五戰不敵灰狼隊後，系列賽以1：4遭到淘汰出局，儘管未能更進一步，但因傷缺席最後4場賽事的勇...

NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

勇士隊在昨天於西區準決賽遭到灰狼隊淘汰出局後，休賽季將繼續以柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Bu...

NBA／感冒砍25分助金塊拚進搶七 穆雷：大家努力做到了

美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著約基奇拿下29分、14籃板，加上板凳出發的奇兵斯特勞瑟挹注關鍵15分，終場以119比107...

NBA／勇士寫柯瑞時代最慘季後賽紀錄 巴特勒相信原本能爭冠

勇士隊今天在西區季後賽第二輪G5輸給灰狼隊，系列賽以1：4被淘汰。這是柯瑞（Stephen Curry）2012-13賽季首度帶隊進季後賽以來，首次只打5場就出局。 柯瑞生涯10度闖進季後賽，勇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。