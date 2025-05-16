NBA／勇士休賽季最大任務 格林：找到像巴特勒這種球員

勇士隊在昨天於西區準決賽遭到灰狼隊淘汰出局後，休賽季將繼續以柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）為核心進行補強，格林在今天就強調，球團休賽季最大的任務，就是找到像巴勒特這類加入後就能帶給球隊巨大幫助的球員。

巴特勒在2月9日首度代表勇士出賽後前，勇士戰績僅有25勝26敗，但接下來他們拉出一波23勝8敗佳績，在這段期間勇士的防守效率、平均助攻排名聯盟第1名，場均得分排名第3名，巴特勒不僅幫助勇士挺進附加賽並取得季後賽門票，還在首輪淘汰西區第二種子火箭隊。

儘管未能幫助勇士完成衝擊冠軍的夢想，但從本季季初在熱火隊被視為燙手山芋，到加盟勇士初期飽受質疑，最終卻成為勇士反彈的關鍵。巴特勒也直言，對於如今的處境感到滿意，「以一個運動員的身分以及比賽的角度，我感到相當滿意，來到這裡後，能夠與柯瑞合作讓我覺得很棒。我希望能多幾年的時間繼續當他的助手，而且這裡還有一群真正高水平的年輕天才，他們渴望變得更好，並成為偉大的球員，他們的能量將達到前所未有的高度。」

巴特勒接著表示，能夠來到勇士也讓他找回了快樂打球的感覺，「我來到這裡後一切進展順利，這讓我感到很舒適、開心，就像希爾德（Buddy Hield）說的，我找回了快樂，我很幸運來到這邊。」

而格林也強調，勇士休賽季的目標就是找到像是巴特勒這樣對於球隊有幫助的球員，「我們做出了這個改變，我認為已經完成最困難的部分，透過交易、自由市場得到這樣的球員並不是一件易事，這種情況並不常見，現在這部分我們已經完成，這個休賽季我們的處境會比去年好多了，去年我們一直在尋找這樣的球員。」