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NBA／三核心仍有2年約 柯瑞看好勇士繼續衝擊冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士隊在昨天於西區季後賽第二輪五戰不敵灰狼隊後，系列賽以1：4遭到淘汰出局，儘管未能更進一步，但因傷缺席最後4場賽事的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在今天表示，仍對於勇士未來兩年衝擊總冠軍的計畫充滿期待。

勇士在今年2月透過交易換來巴特勒（Jimmy Butler）後擺脫開季的低潮表現，最終也順利晉級到季後賽，不過在昨天於第二輪止步，其中勇士柯瑞在系列賽首戰受傷，導致後續4場比賽無法出賽，也成為勇士苦吞4連敗遭到淘汰的主因。

不過在今天的賽季結束記者會上，柯瑞也談到了對於休賽季和未來的期待，柯瑞說：「我和格林、柯爾（Steve Kerr）、巴特勒的合約都還有兩年多，我們希望這段旅程可以盡可能的長久，但關鍵在於球隊下賽季需要些什麼，我們必須在這個夏天找到答案，每個人都會各自做好準備，度過下一個82場比賽的賽季，但希望我們有更舒適的狀態，而不用為了季後賽卡位面對賽季最後2個月的考驗。」

柯瑞坦言，在球隊核心名單不會有異動的情況下，這讓他對於勇士休賽季的補強和決定充滿期待，「看看過去兩個月我們的比賽內容，甚至是首輪與火箭的系列賽，當我們專注一個目標時，我們就有足夠的實力去實現它，這是否意味著我們能夠贏得冠軍？我希望確實是如此。」

談到今年勇士在巴特勒加盟後激發良好化學效應，成為球隊反彈的最大主因，柯瑞也說：「當交易發生後，很多人都在討論這是否正確，不過從我們在芝加哥的第一場比賽到昨晚，我們都配合得天衣無縫，我和他更是有完美的搭配，他帶給我們很大的信心，讓我們認為自己可以在任何夜晚擊敗任何人，並在排名中穩定上升，甚至擁有一些值得期待的季後賽經驗，我認為這是一次成功，但我們必須在這個基礎上繼續努力。」

NBA季後賽 Stephen Curry 勇士

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