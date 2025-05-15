快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士寫柯瑞時代最慘季後賽紀錄 巴特勒相信原本能爭冠

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(中)只能當觀眾看勇士被淘汰。 美聯社
柯瑞(中)只能當觀眾看勇士被淘汰。 美聯社

勇士隊今天在西區季後賽第二輪G5輸給灰狼隊，系列賽以1：4被淘汰。這是柯瑞（Stephen Curry）2012-13賽季首度帶隊進季後賽以來，首次只打5場就出局。

柯瑞生涯10度闖進季後賽，勇士沒有被橫掃或只打5場就打包，不過今年柯瑞首戰就受傷，連4戰無法上場，勇士也吞下4連敗遭到淘汰。

當被問到如果柯瑞沒受傷，勇士是否有機會爭冠？勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「我知道我們有機會走到最後，也許不會，但這不重要，再說一次，季後賽一切都取決於誰能保持健康，誰能打出火熱手感。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也有類似看法，「我們都知道這點，都相信這點。受傷是比賽的一部分，沒人想要受傷，重要的是在正確的時間打出最好的籃球，並且在正確的時間保持健康。」

Jimmy Butler NBA季後賽 Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士今天在與灰狼的系列賽第五戰，於前三節一度落後達到25分的狀...

NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘...

NBA／世代交替？愛德華淘汰「詹柯杜」摔角巨星送「傳奇殺手」封號

灰狼隊23歲球星愛德華（Anthony Edwards）連2年帶隊闖進西區冠軍賽，去年季後賽首輪淘汰掉杜蘭特（Kevin Durant）的太陽隊，今年則接連送湖人隊詹姆斯（LeBron James）及

NBA／勇士寫柯瑞時代最慘季後賽紀錄 巴特勒相信原本能爭冠

勇士隊今天在西區季後賽第二輪G5輸給灰狼隊，系列賽以1：4被淘汰。這是柯瑞（Stephen Curry）2012-13賽季首度帶隊進季後賽以來，首次只打5場就出局。 柯瑞生涯10度闖進季後賽，勇

NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰...

NBA／生涯首度闖進分區冠軍戰 灰狼藍道：打出想要的球風

美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞持續因傷缺陣，讓灰狼今天回到主場有機可趁，靠著藍德爾轟下29分、8籃板，加上團隊送出3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。