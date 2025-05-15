聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士寫柯瑞時代最慘季後賽紀錄 巴特勒相信原本能爭冠
勇士隊今天在西區季後賽第二輪G5輸給灰狼隊，系列賽以1：4被淘汰。這是柯瑞（Stephen Curry）2012-13賽季首度帶隊進季後賽以來，首次只打5場就出局。
柯瑞生涯10度闖進季後賽，勇士沒有被橫掃或只打5場就打包，不過今年柯瑞首戰就受傷，連4戰無法上場，勇士也吞下4連敗遭到淘汰。
當被問到如果柯瑞沒受傷，勇士是否有機會爭冠？勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「我知道我們有機會走到最後，也許不會，但這不重要，再說一次，季後賽一切都取決於誰能保持健康，誰能打出火熱手感。」
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也有類似看法，「我們都知道這點，都相信這點。受傷是比賽的一部分，沒人想要受傷，重要的是在正確的時間打出最好的籃球，並且在正確的時間保持健康。」
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言