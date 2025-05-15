NBA／勇士寫柯瑞時代最慘季後賽紀錄 巴特勒相信原本能爭冠

勇士隊今天在西區季後賽第二輪G5輸給灰狼隊，系列賽以1：4被淘汰。這是柯瑞（Stephen Curry）2012-13賽季首度帶隊進季後賽以來，首次只打5場就出局。

柯瑞生涯10度闖進季後賽，勇士沒有被橫掃或只打5場就打包，不過今年柯瑞首戰就受傷，連4戰無法上場，勇士也吞下4連敗遭到淘汰。

當被問到如果柯瑞沒受傷，勇士是否有機會爭冠？勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，「我知道我們有機會走到最後，也許不會，但這不重要，再說一次，季後賽一切都取決於誰能保持健康，誰能打出火熱手感。」

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也有類似看法，「我們都知道這點，都相信這點。受傷是比賽的一部分，沒人想要受傷，重要的是在正確的時間打出最好的籃球，並且在正確的時間保持健康。」