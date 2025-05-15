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TPBL／海神首輪迎戰夢想家 邱子軒：台中算半個主場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱子軒季後賽首輪將跟隨海神回到家鄉台中出賽。圖／高雄全家海神提供
邱子軒季後賽首輪將跟隨海神回到家鄉台中出賽。圖／高雄全家海神提供

TPBL例行賽將在本周末封關，其中高雄全家海神季後賽首輪將遭遇福爾摩沙夢想家，並於6月4日、6日於高雄巨蛋主場出賽，賽事門票於今天開放售票。

上季因傷無緣季後賽的海神邱子軒，年初回歸後攻守兩端備受肯定，相隔一年再戰季後賽，他保持平常心但全力以赴，不忘對神隊友喊話，「希望神隊友都能夠到場，為我們加油。」

邱子軒近10場場均11.8分、4.2籃板、3.4助攻、2.4抄截，表現全面，4月底獲單周最佳球員獎並同時入圍該月MVP，相隔一年再戰季後賽，邱子軒說：「興奮是一定，但就是保持平常心，做好自己的本分，全力以赴，幫助球隊一場場拿下勝利。」

義守大學畢業，但身為台中人的邱子軒對於客場之旅將回到台中出賽，他笑說，台中也算是他半個主場，「我的家人和朋友都在台中，肯定是要邀請他們幫我應援的。」

季後賽首輪採7戰4勝制，海神隊主場G3於6月4日19點登場，G4於6月6日19點登場，預售票今天中午12時全面開賣。

籃球

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