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NBA／世代交替？愛德華淘汰「詹柯杜」摔角巨星送「傳奇殺手」封號
灰狼隊23歲球星愛德華（Anthony Edwards）連2年帶隊闖進西區冠軍賽，去年季後賽首輪淘汰掉杜蘭特（Kevin Durant）的太陽隊，今年則接連送湖人隊詹姆斯（LeBron James）及勇士隊柯瑞（Stephen Curry）回家，令球迷感嘆NBA正在世代交替。
詹姆斯、柯瑞和杜蘭特是聯盟三大指標球星，但近年都擋不住歲月摧殘，儘管都仍有一定實力，但不再是MVP熱門人選。去年巴黎奧運美國男籃靠著三名老將輪流發威，奪下得來不易的金牌，令無數球迷感動不已。
不過回到NBA賽場，杜蘭特帶領的太陽本季甚至無緣季後賽，詹姆斯雖靠著湖人季中補強唐西奇（Luka Doncic）拿下西區第3，但首輪遭愛德華的灰狼5戰淘汰；柯瑞在巴特勒（Jimmy Butler）輔佐下，一路闖進季後賽第二輪，沒想到自己卻意外受傷，連4戰無法上場，勇士也苦吞4連敗遭到淘汰。
愛德華成為這3位超級巨星的殺手，有趣的是，擁有著名招式「RKO」的摔角巨星歐頓（Randy Orton）在IG發圖，將自己「傳奇殺手」的封號送給愛德華。
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