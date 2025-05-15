NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘汰出局，賽季提前落幕，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，傷病本來就是季後賽的一部分，這是他很早就明白的道理。

勇士主控柯瑞在與灰狼隊系列賽首戰傷退後，原訂最快將能在第6戰歸隊，不過今天灰狼並不打算給予柯瑞復出的機會，在第五戰以121：110擊敗勇士，連續兩年挺進西區冠軍賽；柯爾談到傷病再度成為阻擋勇士前進的主因，他說：「我很久以前就明白，季後賽的關鍵在於健康，以及一些球員在關鍵時刻挺身而出，這將決定每一輪系列賽的勝負，而我們在這兩方面都經歷過。」

勇士今年季中透過巴特勒（Jimmy Butler）交易案後觸底反彈，最終雖然在季後賽第二輪止步，但與季初時的掙扎相比已經算是不錯的成果；柯爾表示，相信球團在休賽季將會有更棒的補強，「我相信小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.，勇士總管），他有能力審視我們球隊，也了解我們需要什麼，並幫助我們在這個夏天變得更好，這讓我充滿期待。」

勇士目前最尷尬的球員莫過巴特勒加入後失去發揮空間的庫明加（Jonathan Kuminga），將在下賽季成為受限自由球員，勇士老大哥格林（Draymond Green）說：「我看到大家都打出一陣子的優秀表現，包括庫明加，顯然他的合約上有一點問題，但這方面我希望他都很好，因為我也曾經經歷過，不管他是在這裡還是在別的地方，我們所有人都會祝福他，希望年輕球員持續進步，希望下賽季他們能踏上一個新的台階。」