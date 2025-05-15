快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
格林(左)、庫明加(中)。 美聯社
格林(左)、庫明加(中)。 美聯社

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘汰出局，賽季提前落幕，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，傷病本來就是季後賽的一部分，這是他很早就明白的道理。

勇士主控柯瑞在與灰狼隊系列賽首戰傷退後，原訂最快將能在第6戰歸隊，不過今天灰狼並不打算給予柯瑞復出的機會，在第五戰以121：110擊敗勇士，連續兩年挺進西區冠軍賽；柯爾談到傷病再度成為阻擋勇士前進的主因，他說：「我很久以前就明白，季後賽的關鍵在於健康，以及一些球員在關鍵時刻挺身而出，這將決定每一輪系列賽的勝負，而我們在這兩方面都經歷過。」

勇士今年季中透過巴特勒（Jimmy Butler）交易案後觸底反彈，最終雖然在季後賽第二輪止步，但與季初時的掙扎相比已經算是不錯的成果；柯爾表示，相信球團在休賽季將會有更棒的補強，「我相信小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.，勇士總管），他有能力審視我們球隊，也了解我們需要什麼，並幫助我們在這個夏天變得更好，這讓我充滿期待。」

勇士目前最尷尬的球員莫過巴特勒加入後失去發揮空間的庫明加（Jonathan Kuminga），將在下賽季成為受限自由球員，勇士老大哥格林（Draymond Green）說：「我看到大家都打出一陣子的優秀表現，包括庫明加，顯然他的合約上有一點問題，但這方面我希望他都很好，因為我也曾經經歷過，不管他是在這裡還是在別的地方，我們所有人都會祝福他，希望年輕球員持續進步，希望下賽季他們能踏上一個新的台階。」

Draymond Green NBA季後賽 勇士 庫明加

延伸閱讀

NBA／勇士格林場邊碎唸「讓5.5分」 聯盟開罰5萬美元

NBA／巴特勒身體不適只出手9次 勇士主帥：今天不積極

NBA／勇士格林盼不要強行復出打G5 柯瑞坦言無法當「超人」

NBA／勇士主帥讚庫明加展現實力 巴特勒相信兩人能共存

相關新聞

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士今天在與灰狼的系列賽第五戰，於前三節一度落後達到25分的狀...

NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘...

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克

NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰...

NBA／波爾辛吉斯呼吸困難、柯內特送7火鍋 懷特：太瘋狂了

塞爾蒂克隊今天在缺少球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的情況下於主場背水一戰，沒想到先發大前鋒波爾辛吉斯（Kri...

NBA／布朗準大三元助塞爾蒂克逼出G6 馬祖拉：拚勁改變比賽

美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天靠著懷特飆進7顆三分球、轟下34分，搭配布朗挹注26分、12助攻，最後以127比1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。