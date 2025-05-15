NBA／生涯首度闖進分區冠軍戰 灰狼藍道：打出想要的球風

美國職籃NBA金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，讓灰狼隊今天回到主場有機可趁，靠著藍道（Julius Randle）轟下29分、8籃板，加上團隊送出36次助攻，終場就以121比110獲勝，系列賽4比1淘汰勇士。

生涯首度闖進分區冠軍戰的藍道全場攻下29分、8籃板、5助攻，賽後他受訪時表示，這樣的感覺很棒，「我們還有8場比賽要拿下，儘管我們整個例行賽打得不是很流暢，但到了季後賽我們就是打出自己想要的球風。」

帶著3比1領先優勢回到主場作戰的明尼蘇達灰狼，首節就以30比23領先，半場結束更擴大到62比47的優勢；易籃後勇士進攻還是沒有起色，讓灰狼一度領先多達25分。

儘管第4節勇士靠著穆迪（Moses Moody）三分連發帶動全隊反攻，但僅止於追至9分差，最終還是讓灰狼帶走勝利，連續2個賽季都闖進西區冠軍戰；接下來對手，將是丹佛金塊和奧克拉荷馬雷霆隊之間的勝方。

勇士當家球星柯瑞在季後賽西區第2輪對灰狼的比賽，僅在首戰上場13分鐘，就因為大腿拉傷連續缺賽4場，而這4場勇士不但全落敗，且平均僅攻下102.5分；根據美國媒體Sportradar統計，從1972年後，勇士從未在季後賽吞下4連敗。

灰狼除了藍道得分最高外，幾乎全員皆兵送出36次助攻，比勇士還多15次，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）拿下22分，送出生涯季後賽新高的12次助攻。

現年37歲的老將康利（Mike Conley）繳出16分、8助攻、6籃板，成為NBA季後賽史上，能以70%命中率完成「15/5/5」數據的最老球員。