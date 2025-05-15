快訊

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

行政院前發言人陳宗彥涉性招待案今判無罪 酒店業者均緩刑

NBA／生涯首度闖進分區冠軍戰 灰狼藍道：打出想要的球風

中央社／ 台北15日電
藍道。 法新社
藍道。 法新社

美國職籃NBA金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，讓灰狼隊今天回到主場有機可趁，靠著藍道（Julius Randle）轟下29分、8籃板，加上團隊送出36次助攻，終場就以121比110獲勝，系列賽4比1淘汰勇士。

生涯首度闖進分區冠軍戰的藍道全場攻下29分、8籃板、5助攻，賽後他受訪時表示，這樣的感覺很棒，「我們還有8場比賽要拿下，儘管我們整個例行賽打得不是很流暢，但到了季後賽我們就是打出自己想要的球風。」

帶著3比1領先優勢回到主場作戰的明尼蘇達灰狼，首節就以30比23領先，半場結束更擴大到62比47的優勢；易籃後勇士進攻還是沒有起色，讓灰狼一度領先多達25分。

儘管第4節勇士靠著穆迪（Moses Moody）三分連發帶動全隊反攻，但僅止於追至9分差，最終還是讓灰狼帶走勝利，連續2個賽季都闖進西區冠軍戰；接下來對手，將是丹佛金塊和奧克拉荷馬雷霆隊之間的勝方。

勇士當家球星柯瑞在季後賽西區第2輪對灰狼的比賽，僅在首戰上場13分鐘，就因為大腿拉傷連續缺賽4場，而這4場勇士不但全落敗，且平均僅攻下102.5分；根據美國媒體Sportradar統計，從1972年後，勇士從未在季後賽吞下4連敗。

灰狼除了藍道得分最高外，幾乎全員皆兵送出36次助攻，比勇士還多15次，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）拿下22分，送出生涯季後賽新高的12次助攻。

現年37歲的老將康利（Mike Conley）繳出16分、8助攻、6籃板，成為NBA季後賽史上，能以70%命中率完成「15/5/5」數據的最老球員。

Julius Randle NBA季後賽 勇士 灰狼

延伸閱讀

NBA／勇士陷入1：3落後灰狼絕境 柯瑞確定無法打G5

NBA／勇士格林盼不要強行復出打G5 柯瑞坦言無法當「超人」

NBA／勇士前袋棍球巨星報隊常被拒絕 揭柯瑞特殊訓練方式

NBA／柯瑞在休息室落淚！勇士主帥擁抱安慰：替他感到難過

相關新聞

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士今天在與灰狼的系列賽第五戰，於前三節一度落後達到25分的狀...

NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘...

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克

NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰...

NBA／波爾辛吉斯呼吸困難、柯內特送7火鍋 懷特：太瘋狂了

塞爾蒂克隊今天在缺少球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的情況下於主場背水一戰，沒想到先發大前鋒波爾辛吉斯（Kri...

NBA／世代交替？愛德華淘汰「詹柯杜」摔角巨星送「傳奇殺手」封號

灰狼隊23歲球星愛德華（Anthony Edwards）連2年帶隊闖進西區冠軍賽，去年季後賽首輪淘汰掉杜蘭特（Kevin Durant）的太陽隊，今年則接連送湖人隊詹姆斯（LeBron James）及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。