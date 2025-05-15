NBA／NIKE要買拓荒者？ 創辦人奈特：我的年紀已無法承接

微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）2018年逝世，遺囑中交代要為手中的拓荒者隊尋找新東家，所得將捐做慈善用。外界普遍猜測耐吉（Nike）共同創辦人奈特（Phil Knight）會出手買下，但他今天表態並無此規劃。

外界會如此推測並非空穴來風，因為數年前奈特確實對此事表達出興趣，87歲的奈特則透過耐吉發表聲明表示：「5年前，我還年輕時，確實對成為拓荒者隊的一份子很有興趣。然而以我現在的年紀，我可以確認我已不再有購買這支球隊的打算。」

艾倫生前曾擁有NBA拓荒者、國家美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹隊，以及美國職業足球大聯盟（MLS）西雅圖海灣人隊的股份。他於2018年因癌症辭世，享年65歲。自那之後，其妹妹喬迪（Jody Allen）擔任拓荒者與海鷹隊的主席，並為艾倫信託基金的受託人。

由於拓荒者正在計劃出售，美國聯邦參議員懷登（Ron Wyden）還在周三致信NBA總裁席佛（Adam Silver），拓荒者自1970就深耕波特蘭，因此希望聯盟確保拓荒者留在當地，繼續為當地寫下歷史。