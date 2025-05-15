快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

NBA／NIKE要買拓荒者？ 創辦人奈特：我的年紀已無法承接

聯合新聞網／ 綜合報導
耐吉共同創辦人奈特數年前曾有意購買拓荒者，但他認為自己目前年事已高，無意出手。 美聯社
耐吉共同創辦人奈特數年前曾有意購買拓荒者，但他認為自己目前年事已高，無意出手。 美聯社

微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）2018年逝世，遺囑中交代要為手中的拓荒者隊尋找新東家，所得將捐做慈善用。外界普遍猜測耐吉（Nike）共同創辦人奈特（Phil Knight）會出手買下，但他今天表態並無此規劃。

外界會如此推測並非空穴來風，因為數年前奈特確實對此事表達出興趣，87歲的奈特則透過耐吉發表聲明表示：「5年前，我還年輕時，確實對成為拓荒者隊的一份子很有興趣。然而以我現在的年紀，我可以確認我已不再有購買這支球隊的打算。」

艾倫生前曾擁有NBA拓荒者、國家美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹隊，以及美國職業足球大聯盟（MLS）西雅圖海灣人隊的股份。他於2018年因癌症辭世，享年65歲。自那之後，其妹妹喬迪（Jody Allen）擔任拓荒者與海鷹隊的主席，並為艾倫信託基金的受託人。

由於拓荒者正在計劃出售，美國聯邦參議員懷登（Ron Wyden）還在周三致信NBA總裁席佛（Adam Silver），拓荒者自1970就深耕波特蘭，因此希望聯盟確保拓荒者留在當地，繼續為當地寫下歷史。

拓荒者

相關新聞

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，勇士今天在與灰狼的系列賽第五戰，於前三節一度落後達到25分的狀...

NBA／柯爾盼勇士休賽季變更好 格林談庫明加尷尬處境

勇士隊今天在對灰狼隊系列賽第5戰，在柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下以11分差距輸球後，以1：4遭到淘...

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克

NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰...

NBA／波爾辛吉斯呼吸困難、柯內特送7火鍋 懷特：太瘋狂了

塞爾蒂克隊今天在缺少球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的情況下於主場背水一戰，沒想到先發大前鋒波爾辛吉斯（Kri...

NBA／布朗準大三元助塞爾蒂克逼出G6 馬祖拉：拚勁改變比賽

美國職籃NBA衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天靠著懷特飆進7顆三分球、轟下34分，搭配布朗挹注26分、12助攻，最後以127比1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。