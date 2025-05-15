NBA／波爾辛吉斯呼吸困難、柯內特送7火鍋 懷特：太瘋狂了

塞爾蒂克隊今天在缺少球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的情況下於主場背水一戰，沒想到先發大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）還因為呼吸困難只打了12分鐘拿下1分，但替補上陣的柯內特（Luke Kornet）扮演奇兵攻下10分、9籃板、7阻攻頂上禁區空缺，隊友懷特（Derrick White）為他喝彩。

系列賽以1：3落後的塞爾蒂克，上半場打出拉鋸戰，柯內特第三節頂替波爾辛吉斯上陣，扮演禁區大掃把角色，單節送出五記麻辣鍋，讓尼克僅有17分進帳，綠衫軍也趁勢擴大領先優勢，最終以127：102擊敗尼克隊。

柯內特不僅防守表現亮眼，進攻5次出手也全數命中，成為塞爾蒂克贏球的一大奇兵，懷特說：「他今天的表現不可思議，總能出現在正確的位置上，送出7次阻攻真的太瘋狂。」

29歲的柯內特，2017年參加NBA選秀落選後，正是與尼克簽下雙向合約展開職業生涯，並且在2021年就曾因為交易被送到塞爾蒂克，不過當天就遭到釋出，直到2022年才又披上綠衫軍戰袍。

談到柯內特今天適時挺身而出，綠衫軍總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「他的表現非常棒，攻守兩端都做得很好，也保護籃框，在不輕易犯規的情況下完成很出色的工作。」

馬祖拉表示，波爾辛吉斯感到呼吸困難，除非球隊需要他，否則不會再讓他上場。