NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰，靠著團隊6人得分上雙的多點開花火力擊退尼克隊，將系列賽追成2：3，攻下26分的布朗（Jaylen Brown）表示，這一勝將獻給泰托姆，希望他能盡快好起來。

泰托姆對尼克系列賽第4戰，於比賽最後2分鐘發生無碰撞受傷的狀況，賽後經檢查確認為右腳阿基里斯腱撕裂，並在日前已經進行手術，不僅本賽季提前結束，下賽季能否出賽目前也仍是未知。

不過泰托姆在第五戰賽前，仍透過訊息為隊友加油打氣，普里查德（Payton Pritchard）說：「我們還沒見到他，因為他一直待在紐約，但他傳訊息給我們，聊了關於比賽的事情，我們必須為他贏下這場比賽。」

塞爾蒂克今天確實打出精彩一戰，不僅懷特（Derrick White）投進7顆三分球拿下全場最高的34分，布朗也有26分、12助攻、8籃板全能演出，且在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）身體不適僅打12分鐘的情況下，替補上陣的柯內特（Luke Kornet）也攻下10分、9籃板、7阻攻填補禁區空缺，幫助塞爾蒂克成功延長戰線。

對於將系列賽再度帶回紐約，布朗賽後受訪時也透過轉播畫面向泰托姆喊話，「我們今天打得很棒，打出了奔放的籃球，且每個人都做出貢獻，這場比賽是獻給泰托姆的，趕快好起來，兄弟。」

懷特談到泰托姆賽前傳來的訊息時也說：「他說他正在為我們加油，聽到真的很酷，我也回訊息給他了，這也是我現在唯一能做的；我跟他說，我們都相信他能從挫折中強勢回歸，失去他真的很艱難，但我們仍有很多有競爭力的球員，不想看到這個賽季就這樣結束。」