NBA／勇士格林場邊碎唸「讓5.5分」 聯盟開罰5萬美元

日前勇士與灰狼隊進行西區季後賽第二輪G3時，勇士格林（Draymond Green）末節被拍到嘴裡碎念著「讓5.5分」，遭聯盟以「發表質疑比賽裁判公正性的言論」為由，罰款5萬美元，這也讓他生涯罰款來到接近百萬美元的99.2萬。

該場比賽勇士以97：102不敵灰狼，根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，格林犯滿離場，比賽剩15.2秒暫停時，灰狼以102：94領先勇士，格林在板凳席上碎念，拍攝到的嘴型為「讓5.5分」，暗示這場比賽遭到操控，質疑裁判根本在操盤。

暫停後，落後的勇士隊又嘗試2次三分出手，其中庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽剩5.3秒時命中一球，使雙方分差來到5分，最終比分定格在97：102。格林今年季後賽已領到聯盟最多的5次技術犯規，再領2次就會被自動禁賽1場。

根據數據網站Spotrac統計，格林生涯總罰款金額已達99.2萬美元，其中針對裁判的不當行為就佔了18.5萬美元，除了聯盟罰款以外，格林還因為多次禁賽損失高達320萬美元的薪資。