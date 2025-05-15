快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士格林場邊碎唸「讓5.5分」 聯盟開罰5萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
格林因為在場邊質疑裁判公正性，被聯盟罰款5萬美元。 美聯社
格林因為在場邊質疑裁判公正性，被聯盟罰款5萬美元。 美聯社

日前勇士與灰狼隊進行西區季後賽第二輪G3時，勇士格林（Draymond Green）末節被拍到嘴裡碎念著「讓5.5分」，遭聯盟以「發表質疑比賽裁判公正性的言論」為由，罰款5萬美元，這也讓他生涯罰款來到接近百萬美元的99.2萬。

該場比賽勇士以97：102不敵灰狼，根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，格林犯滿離場，比賽剩15.2秒暫停時，灰狼以102：94領先勇士，格林在板凳席上碎念，拍攝到的嘴型為「讓5.5分」，暗示這場比賽遭到操控，質疑裁判根本在操盤。

暫停後，落後的勇士隊又嘗試2次三分出手，其中庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽剩5.3秒時命中一球，使雙方分差來到5分，最終比分定格在97：102。格林今年季後賽已領到聯盟最多的5次技術犯規，再領2次就會被自動禁賽1場。

根據數據網站Spotrac統計，格林生涯總罰款金額已達99.2萬美元，其中針對裁判的不當行為就佔了18.5萬美元，除了聯盟罰款以外，格林還因為多次禁賽損失高達320萬美元的薪資。

Draymond Green NBA季後賽 勇士

相關新聞

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克

NBA／勇士格林場邊碎唸「讓5.5分」 聯盟開罰5萬美元

日前勇士與灰狼隊進行西區季後賽第二輪G3時，勇士格林（Draymond Green）末節被拍到嘴裡碎念著「讓5.5分」，遭聯盟以「發表質疑比賽裁判公正性的言論」為由，罰款5萬美元，這也讓他生涯罰款來到

NBA／泰托姆賽前傳訊息打氣 布朗：這一勝是獻給你

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）前一場比賽發生阿基里斯腱斷裂傷勢賽季提前落幕後，塞爾蒂克隊今天在主場背水一戰...

WNBA／金州女武神公布開季陣容 台裔陳紫柔遭釋出

WNBA金州女武神今天公布首季球員陣容，台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）不在名單內，於開季前遭球隊釋出。她今年...

NBA／溜馬淘汰騎士 連兩年闖東區冠軍賽

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨以一一四比一○五擊敗東區第一種子騎士隊，季後賽第二輪以四勝一敗過關，連續兩年晉級東區冠軍賽；對於今...

NBA／資深記者爆料金塊休息室內鬨 葛登挺衛少：與事實不符

ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）撰文聲稱金塊隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與葛登（Aaron Gordon）發生爭執，不只衛少妻子發文痛批該記者，葛登受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。