NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克主場進行。

綠衫軍懷特（Derrick White）和布朗（Jaylen Brown）上半場就合砍36分，但雙方上半場仍戰成平手。第三節懷特再砍進13分，綠衫軍打出一波11：0攻勢，加上尼克最後3分多鐘未得分，綠衫軍取得15分領先進入末節。

決勝節綠衫軍多點開花擴大領先，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）比賽時間剩7分鐘就犯滿離場，綠衫軍隨後持續壓制尼克，最後2分34秒綠衫軍領先24分，雙方換下主力，比賽進入垃圾時間。

塞爾蒂克隊中鋒柯奈特(右)。 歐新社

懷特飆進7顆三分球，攻下全場最高的34分，布朗繳出26分12助攻8籃板的準大三元，替補中鋒柯奈特（Luke Kornet）上場26分鐘，就拿下10分9籃板，送出7次火鍋。

尼克方面，布朗森退場前拿到22分6助攻，哈特（Josh Hart）得到24分7籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）有19分8籃板。