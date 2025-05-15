快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克隊後衛懷特(左)。 美聯社
塞爾蒂克隊後衛懷特(左)。 美聯社

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克主場進行。

綠衫軍懷特（Derrick White）和布朗（Jaylen Brown）上半場就合砍36分，但雙方上半場仍戰成平手。第三節懷特再砍進13分，綠衫軍打出一波11：0攻勢，加上尼克最後3分多鐘未得分，綠衫軍取得15分領先進入末節。

決勝節綠衫軍多點開花擴大領先，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）比賽時間剩7分鐘就犯滿離場，綠衫軍隨後持續壓制尼克，最後2分34秒綠衫軍領先24分，雙方換下主力，比賽進入垃圾時間。

塞爾蒂克隊中鋒柯奈特(右)。 歐新社
塞爾蒂克隊中鋒柯奈特(右)。 歐新社

懷特飆進7顆三分球，攻下全場最高的34分，布朗繳出26分12助攻8籃板的準大三元，替補中鋒柯奈特（Luke Kornet）上場26分鐘，就拿下10分9籃板，送出7次火鍋。

尼克方面，布朗森退場前拿到22分6助攻，哈特（Josh Hart）得到24分7籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）有19分8籃板。

NBA季後賽 塞爾蒂克 尼克

相關新聞

NBA／綠衫軍替補中鋒賞7鍋！懷特飆34分退尼克戰線延長至G6

衛冕軍塞爾蒂克隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷賽季報銷，且季後賽第二輪陷入1：3被尼克隊聽牌局面，沒想到綠衫軍竟在第三節打出一波流，終場以127：102拿下勝利，將戰線延長到G6，將到尼克

NBA／勇士格林場邊碎唸「讓5.5分」 聯盟開罰5萬美元

日前勇士與灰狼隊進行西區季後賽第二輪G3時，勇士格林（Draymond Green）末節被拍到嘴裡碎念著「讓5.5分」，遭聯盟以「發表質疑比賽裁判公正性的言論」為由，罰款5萬美元，這也讓他生涯罰款來到

WNBA／金州女武神公布開季陣容 台裔陳紫柔遭釋出

WNBA金州女武神今天公布首季球員陣容，台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）不在名單內，於開季前遭球隊釋出。她今年...

NBA／溜馬淘汰騎士 連兩年闖東區冠軍賽

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨以一一四比一○五擊敗東區第一種子騎士隊，季後賽第二輪以四勝一敗過關，連續兩年晉級東區冠軍賽；對於今...

NBA／資深記者爆料金塊休息室內鬨 葛登挺衛少：與事實不符

ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）撰文聲稱金塊隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與葛登（Aaron Gordon）發生爭執，不只衛少妻子發文痛批該記者，葛登受

NBA／傳獨行俠不交易1.8%「天賜良機」將選佛雷格當狀元

獨行俠隊今年歷經交易動盪且充滿傷病的賽季，最終於西區附加賽不敵灰熊隊，僅有1.8%的機率抽中狀元籤，但昨天獨行俠奇，奇蹟般入手狀元籤，如今ESPN指出，獨行俠預計不會交易這支籤，將選進狀元大熱門佛雷格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。