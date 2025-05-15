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WNBA／金州女武神公布開季陣容 台裔陳紫柔遭釋出

中央社／ 舊金山14日專電
台裔球員陳紫柔（右）。 美聯社
台裔球員陳紫柔（右）。 美聯社

WNBA金州女武神隊今天公布首季球員陣容，台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）不在名單內，於開季前遭球隊釋出。她今年4月在選秀會上於第3輪被相中，日前在熱身賽出賽，2場比賽上場13分鐘，攻下2分3籃板。

新成立的WNBA金州女武神（Golden StateValkyries）將於16日在舊金山大通中心（Chase Center）首季開幕戰迎戰洛杉磯火花隊（Los AngelesSparks）。球隊今天公布12人名單，來自康乃狄克大學（University of Connecticut）的後衛陳紫柔遭釋出。

陳紫柔在4月的WNBA選秀會上於第3輪、總順位第30被金州女武神相中，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。她日前受美國職棒大聯盟MLB巨人隊邀請，在台灣日擔任開球嘉賓，於場邊受訪表示，以自己的台灣背景為榮、迫不及待再到台灣。

當時談到抵達舊金山灣區後的適應狀況時，陳紫柔表示正努力適應新環境和新挑戰。

根據美國體育頻道ESPN官網，陳紫柔加入金州女武神後共出賽2場熱身賽，第一場出賽8分鐘，攻下2分3籃板，第二場出賽5分鐘送出1助攻，寫下WNBA史上首位台裔球員得分的紀錄，獲得全場歡呼。儘管開季前遭球隊釋出，後續動向仍受到外界關注。

4月時與陳紫柔一同於球隊亮相、來自馬里蘭大學（University of Maryland）的後衛塞勒斯（Shyanne Sellers）已於3日被釋出；球隊同時還釋出了其他4名球員。

WNBA

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