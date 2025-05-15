溜馬淘汰騎士 連兩年闖東區冠軍賽

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨以一一四比一○五擊敗東區第一種子騎士隊，季後賽第二輪以四勝一敗過關，連續兩年晉級東區冠軍賽；對於今年例行賽打出佳績，卻在季後賽草草收尾，騎士一哥米契爾說：「我們讓球迷失望了，但這會成為我們的動力，必須把這一切當作明年反彈的燃料。」

溜馬看板球星哈利伯頓昨天進帳卅一分、八助攻、六籃板的全能演出，成為贏球大功臣；騎士在「後詹姆斯時代」只在季後賽僅贏過兩個系列賽，今年第二輪草草收尾，挑戰隊史第二座總冠軍失利。

雷霆、金塊隊在第二輪前四戰打平，昨天第五戰又形成拉鋸戰，金塊球星約柯奇雖然拿下四十四分外帶十五籃板，但雷霆靠著亞歷山大、威廉斯在比賽最後階段的兩顆關鍵三分球，以一一二比一○五獲勝，系列賽取得三勝二敗聽牌優勢。

對於約柯奇史詩級表現仍無力回天，隊友穆雷表示，約柯奇打出ＭＶＰ和名人堂級別的表現，不該受到任何形式的詆毀，全隊必須在他的身邊打得更好才行。

金塊第六戰將回到主場背水一戰，約柯奇直言未放棄將系列賽帶入搶七的希望，「我們不會在第六戰輕易認輸，全力守衛主場，系列賽將會繼續保持膠著。」