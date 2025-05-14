NBA／資深記者爆料金塊休息室內鬨 葛登挺衛少：與事實不符

ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）撰文聲稱金塊隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與葛登（Aaron Gordon）發生爭執，不只衛少妻子發文痛批該記者，葛登受訪時也捍衛隊友。

薛爾本指出，季後賽首輪G2金塊輸給快艇隊後，衛少和葛登在休息室爆發激烈爭吵，葛登質疑衛少的態度，一名金塊球員認為衛少太不成熟了。不過金塊最後仍淘汰快艇順利晉級，有名球員表示，「這支球隊最棒的地方在於不害怕誠實交流。」

對於該報導，衛少妻子妮娜（Nina Westbrook）發文批評，「骯髒的手段，你怎麼能隨意散佈這麼多謊言，還這麼堅定？季後賽期間用他的名字吸引點擊，這太荒謬了，相信我，我知道所有事實，平時我都讓你們在那隨便說謊，但這次夠了，停止說謊。」

葛登賽後受訪時被問到對這篇報導的看法，他直呼，「那文章太扯了，與事實完全不相符。衛少對我們很有幫助，他是最有天賦的球員之一，無論作為隊友還是為人，他都比我們更好，他會幫我們贏接下來2場比賽。」

事實上，薛爾本今年2月也撰文聲稱太陽隊休息室氣氛「有毒」，引發球迷熱議。太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）當時回嗆，「你4個月只進我們休息室5分鐘，就說氣氛不佳，這種說法既不公平也很隨便。」

另外，這也不是衛斯特布魯克第一次被ESPN發文抹黑，經常報導湖人隊消息的ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin），曾在2023年形容衛少是「休息室的吸血鬼」，當時許多球星出面替衛少說話，隊友里夫斯（Austin Reaves）也稱讚衛少是最好的隊友，打臉麥克曼奈明的說法。