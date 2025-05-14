快訊

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

藝人小熊高雄拍戲遭警拘提 戴帽子口罩押解北上就訊

NBA／資深記者爆料金塊休息室內鬨 葛登挺衛少：與事實不符

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊葛登(左)、衛斯特布魯克(右)。 路透
金塊葛登(左)、衛斯特布魯克(右)。 路透

ESPN資深記者薛爾本（Ramona Shelburne）撰文聲稱金塊隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與葛登（Aaron Gordon）發生爭執，不只衛少妻子發文痛批該記者，葛登受訪時也捍衛隊友。

薛爾本指出，季後賽首輪G2金塊輸給快艇隊後，衛少和葛登在休息室爆發激烈爭吵，葛登質疑衛少的態度，一名金塊球員認為衛少太不成熟了。不過金塊最後仍淘汰快艇順利晉級，有名球員表示，「這支球隊最棒的地方在於不害怕誠實交流。」

對於該報導，衛少妻子妮娜（Nina Westbrook）發文批評，「骯髒的手段，你怎麼能隨意散佈這麼多謊言，還這麼堅定？季後賽期間用他的名字吸引點擊，這太荒謬了，相信我，我知道所有事實，平時我都讓你們在那隨便說謊，但這次夠了，停止說謊。」

葛登賽後受訪時被問到對這篇報導的看法，他直呼，「那文章太扯了，與事實完全不相符。衛少對我們很有幫助，他是最有天賦的球員之一，無論作為隊友還是為人，他都比我們更好，他會幫我們贏接下來2場比賽。」

事實上，薛爾本今年2月也撰文聲稱太陽隊休息室氣氛「有毒」，引發球迷熱議。太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）當時回嗆，「你4個月只進我們休息室5分鐘，就說氣氛不佳，這種說法既不公平也很隨便。」

另外，這也不是衛斯特布魯克第一次被ESPN發文抹黑，經常報導湖人隊消息的ESPN記者麥克曼奈明（Dave McMenamin），曾在2023年形容衛少是「休息室的吸血鬼」，當時許多球星出面替衛少說話，隊友里夫斯（Austin Reaves）也稱讚衛少是最好的隊友，打臉麥克曼奈明的說法。

Aaron Gordon NBA季後賽 Russell Westbrook 金塊

相關新聞

NBA／金塊約柯奇44分白忙一場！SGA率雷霆天王山之戰逆轉聽牌

系列賽前4戰打完戰成平手的雷霆與金塊隊，今天重回奧克拉荷馬市再度交鋒，儘管金塊打完前三節靠著雙星約柯奇（Nikola J...

NBA／約柯奇MVP級演出金塊仍輸雷霆 穆雷：他不該被詆毀

金塊隊今天與雷霆隊上演系列賽「天王山之戰」，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）全場猛轟44分外帶15籃板、5...

NBA／哈利伯頓率溜馬「下剋上」5戰淘汰騎士！連2年闖進東決

東區頭號種子騎士隊在季後賽第二輪陷入1：3落後，今天回主場迎戰溜馬隊，雖一度領先19分，但無法抵擋溜馬反撲，終場以105：114輸球，止步第二輪；溜馬則連2年闖進東區決賽，對手將是塞爾蒂克和尼克隊之間

NBA／哈利伯頓率溜馬淘汰騎士 詹姆斯：說他過譽的人在哪

溜馬隊今天在東區季後賽第二輪第五戰中，靠著球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場進帳31分、8助攻、...

NBA／騎士後詹姆斯時代只贏過兩輪 米契爾：我們又將被否定

騎士隊今天對溜馬隊系列賽第5戰以9分差距吞敗後，系列賽1：4遭到淘汰出局，讓本賽季狀況火熱屢屢靠著連勝改寫紀錄的騎士，在...

NBA／泰托姆阿基里斯腱撕裂已動刀 塞爾蒂克衛冕路岌岌可危

塞爾蒂克隊今天宣布當家球星泰托姆（Jayson Tatum）右腳阿基里斯腱撕裂，目前已完成修復手術，球隊尚未公布復出時間表，但基本上今年季後賽不會再上場。 泰托姆昨天對陣尼克隊時，第4節後段受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。