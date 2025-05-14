NBA／傳獨行俠不交易1.8%「天賜良機」將選佛雷格當狀元

獨行俠隊今年歷經交易動盪且充滿傷病的賽季，最終於西區附加賽不敵灰熊隊，僅有1.8%的機率抽中狀元籤，但昨天獨行俠奇，奇蹟般入手狀元籤，如今ESPN指出，獨行俠預計不會交易這支籤，將選進狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）。

據ESPN報導，獨行俠新老闆杜蒙（Patrick Dumont）認為此次能抽中狀元籤，得以網羅佛雷格是「天賜良機」。雖然杜蒙給予總管哈里森（Nico Harrison）在籃球運營上極大自由，但所有人事決策的最終權力，仍掌握在杜蒙手中。

哈里森本季將球隊基石唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，換得戴維斯（Anthony Davis）在內的多名球員，引發球迷強烈不滿。獨行俠在經歷昨日的強運後，有望藉由網羅佛雷格來挽救唐西奇離隊的撻伐聲浪。

佛雷格身高6呎9吋（約206公分），早在2023年8月就被視為狀元熱門，他大一賽季平均每場得到19.2分、7.5籃板與4.2助攻，帶領杜克大學打進NCAA四強，雖然最終被淘汰，但他幾乎囊括所有年度個人獎項。