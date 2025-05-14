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NBA／哈利伯頓率溜馬淘汰騎士 詹姆斯：說他過譽的人在哪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓。 路透
哈利伯頓。 路透

溜馬隊今天在東區季後賽第二輪第五戰中，靠著球隊一哥哈利伯頓Tyrese Haliburton）全場進帳31分、8助攻、6籃板的全能演出，以系列賽4：1淘汰東區第一種子騎士隊，對於連續兩年帶領溜馬晉級到東區冠軍賽，哈利伯頓賽後強調，球隊還有很長的路要走。

哈利伯頓去年帶領溜馬在東區季後賽一路下剋上過關斬將，包括首輪擊敗第3種子公鹿隊，第二輪更在與第2種子尼克隊搶七大戰中勝出，儘管最終在東區冠軍賽遭到塞爾蒂克橫掃，但哈利伯頓在關鍵時刻屢屢挺身而出的表現獲得各界好評。

不過本季前段，哈利伯頓卻陷入低潮，在進攻手感不佳的情況下，連帶影響扮演球隊攻勢發動機的效率，甚至一度出現對他「過譽」的質疑，但在下半季逐漸調整回狀態，最終帶領溜馬以第5種子身分晉級季後賽，並且再次在首輪淘汰公鹿，第二輪更是讓東區頭號種子騎士打包回家；溜馬季後賽前10場比賽僅輸掉2場，哈利伯頓的表現再次扮演關鍵角色。

對於再度帶領溜馬晉級到東區冠軍賽，哈利伯頓今天賽後受訪表示，球隊的征途並未結束，還有很長一段路要走；談到外界的質疑，他則簡單回應：「我們去年的表現，讓我們能夠帶著自信出賽，即使各界依舊不看好我們。」

不僅哈利伯頓用表現證明自己，日前美國媒體「The Athletic」公布一項匿名球員調查指出哈利伯頓是最過譽的球員，今天率領溜馬晉級後，詹姆斯（LeBron James）也發文力挺小老弟，「那些說他過譽的蠢貨在哪兒，現在安靜的要命，那個孩子是個超棒的球員，更是每個人都想跟他一起打球的球員。」

NBA季後賽 Tyrese Haliburton 哈利伯頓 溜馬 騎士

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