NBA／泰托姆阿基里斯腱撕裂已動刀 塞爾蒂克衛冕路岌岌可危

塞爾蒂克隊今天宣布當家球星泰托姆（Jayson Tatum）右腳阿基里斯腱撕裂，目前已完成修復手術，球隊尚未公布復出時間表，但基本上今年季後賽不會再上場。

泰托姆昨天對陣尼克隊時，第4節後段受傷，退場前他攻下42分。當時泰托姆痛苦倒地後，被攙扶退場。泰托姆這場的42分，是他生涯第5次季後賽單場至少40分，追平「大鳥」柏德（Larry Bird）與哈維契克（John Havlicek）的隊史紀錄。

泰托姆上季幫助塞爾蒂克奪下隊史第18冠，如今隨著泰托姆的倒下，綠衫軍衛冕之路岌岌可危，目前尼克季後賽第二輪已取得3：1的聽牌優勢，綠衫軍已無路可退。

儘管綠衫軍陷入危機，但38歲老將霍福特（Al Horford）坦言：「比賽的事之後再談，我現在比較關心泰托姆的傷勢。」先前受怪病影響的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則表示：「這就是運動的一部分，雖然很難接受，但我們只能憑現有的陣容往前走。」