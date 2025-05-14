NBA／騎士後詹姆斯時代只贏過兩輪 米契爾：我們又將被否定

騎士隊今天對溜馬隊系列賽第5戰以9分差距吞敗後，系列賽1：4遭到淘汰出局，讓本賽季狀況火熱屢屢靠著連勝改寫紀錄的騎士，在季後賽第二輪就草草收尾，攻下35分的球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）就表示，儘管這樣的結果將會再度讓各界再度否定他們，但騎士將會捲土重來。

騎士本賽季狀況火熱，開季就拉出15連勝佳績，之後又陸續打出12連勝與打破隊史紀錄的16連勝，一度在戰績榜上保持領先，下半季狀況逐漸下滑，最終仍保住東區第一種子頭銜，卻在季後賽第二輪就遭到溜馬淘汰。

根據統計，包括今年首輪在內，騎士在「後詹姆斯（LeBron James）時代」僅贏過兩個系列賽，距離再度衝擊總冠軍似乎還有一段距離，米契爾今天賽後也說：「我知道大家肯定又會再次否定我們，但我們會捲土重來。我們讓這座城市失望了，像這樣狠狠被擊敗，媒體肯定又會寫一些關於我們的事情，但這會成為我們的動力，這就是個過程，現在我們必須把這一切當作明年反彈的燃料。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「騎士度過輝煌的賽季，某種程度上，以這種方式結束賽季很讓人遺憾，原本以近乎完美的表現走完這個賽季，只是我們恰好在對的時機打出最佳狀態。」