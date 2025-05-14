NBA／「季後賽不是贏2場就結束」愛德華喊話成灰狼逆轉勇士關鍵

上半場落後勇士隊的情況下，灰狼隊「蟻人」愛德華 （Anthony Edwards）中場休息時向隊友們喊話，成功鼓舞氣勢，帶動灰狼第三節爆發，幫助球隊以117：110贏球，取得系列賽3：1聽牌優勢。

愛德華賽後受訪時，分享他中場對隊友們的精神喊話，「我跟他們說，我們現在只贏了2場，大家打得好像我們系列賽2：1領先就贏了，其實還有2場，但現在的打法就像已經贏了4場一樣，我們要先搞清楚狀況，再這麼打就要輸了！」

喊話後愛德華以身作則，第三節砍下16分，灰狼單節打出39：17的巨大反攻，寫下隊史季後賽單節最大勝分差。不止愛德華點燃攻勢，灰狼的防守在下半場也開始回神，他們讓勇士第三節投籃命中率只有36.8%，團隊也抓下10個籃板，勝過勇士的5個。

「他是團隊中出聲最多的。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）稱讚愛德華的領導能力，「下半場的轉變就是從他開始的，他意識到了場上的問題。」本場繳出大三元的藍道（Julius Randle）也稱許愛德華：「他是一切的關鍵，他就是有領導天賦。」