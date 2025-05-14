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NBA／離冠軍只剩8場勝利 溜馬主帥：我們有一群很棒的球員

中央社／ 台北14日電
溜馬隊。 路透
溜馬隊。 路透

溜馬隊今天靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）轟進31分、8助攻，最後以114比105逆轉勝例行賽東區龍頭騎士隊，系列賽以4比1淘汰對手，強勢挺進東區冠軍賽。

已在東區準決賽率先取得聽牌優勢的溜馬，今天作客騎士盼結束系列戰，沒想到開局進攻不順，一度落後逼近20分，所幸團隊在第2節後段及時甦醒，逐步縮小分差，易籃後溜馬靠著席亞康（Pascal Siakam）連續飆進外線，重新要回領先優勢。

溜馬在決勝節數度擋住騎士反撲，尤其溜馬中鋒透納（Myles Turner）終場前24秒飆進鎖定戰果的三分球，幫助球隊以9分之差上演逆轉秀，同時是連續2年擠身東區冠軍賽，將與尼克、塞爾蒂克隊的勝方爭奪總冠軍賽門票。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後接受媒體聯訪時透露，距離NBA總冠軍僅剩最後8場勝利，「我們有一群很棒的球員，所以只需要保持相信團隊。」

此役溜馬主控哈利伯頓表現火燙，全場飆進6記三分球攻下31，分外帶6籃板、8助攻，而席亞康挹注21分、8籃板、5助攻，另名後衛奈哈德（Andrew Nembhard）則貢獻18分、6助攻。

至於挾著例行賽東區頭號種子光環的騎士，季後賽首輪以橫掃之姿晉級，被看好有機會挺進東區冠軍賽，沒想到結果仍提前遭到淘汰，其中當家球星米契爾（Donovan Mitchell）今天再度砍進全場最高35分，依舊無力扭轉劣勢，堪稱是「悲劇英雄」。

NBA季後賽 溜馬 騎士

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