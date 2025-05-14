NBA／G4巴特勒熄火勇士遭灰狼聽牌 球評批：跟沒出場一樣

昨天勇士隊在西區季後賽第二輪G4以110：117不敵灰狼隊，灰狼取得系列賽3：1聽牌優勢。ESPN球評威廉斯（Jay Williams）認為，在柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣情況下，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）應擔綱起球隊進攻核心，但昨天表現並不符合這個角色。

巴特勒昨天抱病上場，全場只出手9次，威廉斯批評：「勇士當初網羅巴特勒，就是為了這種時刻，但他卻打出不符預期的表現。」他回顧G3巴特勒飆出33分的高檔表現，對比G4低迷狀態感到不解，「G3他完全放開來打，展現侵略性，但G4他感覺跟沒出場比賽一樣。」

勇士繼G3遭逆轉後又吞下沈重一敗，巴特勒抱病的低迷表現，擋不住「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）與藍道（Julius Randle）狂轟猛炸，威廉斯直言，在柯瑞缺陣的狀況下，即便巴特勒可能已被疲勞影響，仍該挺身而出。

「我知道有人會說勇士可能累了，但這不是我想聽的。」威廉斯希望巴特勒能把握季後賽大舞台，「這些比賽是為巴特勒量身打造，他應該大肆展現他的能力，而不是單場只出手9次，這不是我們要的。」