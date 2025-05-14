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NBA／哈利伯頓率溜馬「下剋上」5戰淘汰騎士！連2年闖進東決
東區頭號種子騎士隊在季後賽第二輪陷入1：3落後，今天回主場迎戰溜馬隊，雖一度領先19分，但無法抵擋溜馬反撲，終場以105：114輸球，止步第二輪；溜馬則連2年闖進東區決賽，對手將是塞爾蒂克和尼克隊之間的贏家。
首節米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）聯手攻下23分，幫助騎士取得12分領先。第二節騎士一度領先19分，但溜馬在當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）15分帶領下，以4分落後結束上半場。
第三節騎士上演打鐵秀，團隊26投僅7中，讓溜馬反倒以11分領先進入決勝節。騎士末節開局打出10：2攻勢讓戰局再度陷入膠著。
關鍵時刻米契爾連進2顆三分球，將分差縮小到3分，但溜馬靠著奈哈德（Andrew Nembhard）三分打和哈利伯頓兩罰全中穩定軍心，透納（Myles Turner）最後23秒的三分球更是殺死比賽，終場溜馬就以9分之差拿下勝利。
哈利伯頓全場15投10中，三分球10中6，拿下31分8助攻6籃板。席亞康（Pascal Siakam）貢獻21分8籃板，奈哈德得到18分6助攻。
騎士一哥米契爾25投僅8中，但罰球21中15，砍進35分9籃板，莫布里得到24分11籃板。
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