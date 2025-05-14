NBA／勇士陷入1：3落後灰狼絕境 柯瑞確定無法打G5

勇士隊季後賽第二輪陷入1：3落後絕境，更糟糕的是，勇士球團今天宣布，當家球星柯瑞（Stephen Curry）G5確定無法上場。

柯瑞系列賽G1遭遇左腿筋一級拉傷，勇士雖贏下該場比賽，但G2至G4柯瑞都無法上場，勇士也苦吞3連敗，再輸1場，今年賽季就會結束。

勇士主將格林（Draymond Green）昨天受訪時表態，不希望柯瑞當「超人」強行復出，柯瑞受訪時也說，「就算我想當超人，我也無法做到。」

柯瑞明天將重新接受評估，勇士則要作客灰狼隊主場，力拼將戰線延長到G6。