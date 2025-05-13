NBA／9個哭笑表情反應！抽狀元籤有黑箱？詹姆斯爆料非巧合

2025年NBA選秀樂透抽籤結果出爐，達拉斯獨行俠以1.8%機率勇奪狀元籤，這是NBA史上第4低機率抽中狀元籤。然而，這一結果立即引發了大量關於聯盟操縱樂透結果的指控，許多人認為這是聯盟對達拉斯將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人的「補償」。

雖然詹姆斯（LeBron James）並未公開發表類似看法，但他卻在達拉斯贏得狀元籤的消息公布後立即發布了一則附帶9個笑哭表情符號的貼文，顯然對於這樣的結果感到不可置信，這使得他在3月26日參加「Pat McAfee Show」節目時的發言再度浮上檯面。

當時，詹姆斯曾語出驚人地暗示2003年NBA選秀樂透抽籤被操控，因為克里夫蘭騎士獲得了狀元籤，而這支球隊正好是詹姆斯的家鄉球隊。

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) 2025年5月12日

「樂透抽籤期間，克里夫蘭拿到了第一順位，」詹姆斯說道，「我不認為這是巧合，讓詹姆斯留在家鄉。你們懂我的意思吧？尤恩（Patrick Ewing）去尼克，羅斯（Derrick Rose）去公牛。我明白這種操作都是安排好的，各位。」

過去相關作籤的影射不斷，如今又因為獨行俠的「神抽」再度引發討論，聯盟也面臨或許是歷史上聲勢最浩大的樂透操控指控。

The lottery odds for the No. 1 pick... Tune in to ESPN tonight to find out which team gets it 🍿



7:00pm/et: #NBADraftLottery Presented by State Farm

7:30pm/et: Celtics/Knicks, Game 4

10:00pm/et: Timberwolves/Warriors, Game 4 pic.twitter.com/X03KJbCQRj — NBA (@NBA) 2025年5月12日

儘管這並非首次有球迷質疑聯盟操縱選秀結果，但在唐西奇被交易至湖人不過數個月時間，狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）就有機會被達拉斯選走，很多人認為這絕非巧合。

而詹姆斯過去的言論再度被挖出，也更加助長了外界對聯盟可能操控樂透結果的懷疑。

至於代表獨行俠參加樂透抽籤的前明星球員布萊克曼（Rolando Blackman）在接受採訪時表示：「對我們來說，這是一個艱難的賽季，大家都知道。但最重要的是，我們有機會推動球隊前進。我們擁有優秀的教練團隊和管理層，這是我們延續傳統、繼續前進的重要一步。能夠獲得這樣的機會，真的是一種莫大的榮譽。」

Watch the full 2025 NBA Draft Lottery drawing process that resulted in the Dallas Mavericks receiving the No. 1 overall pick.#NBADraftLottery presented by State Farm pic.twitter.com/rHiJdBxpt4 — NBA (@NBA) 2025年5月13日