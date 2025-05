NBA／24歲前季後賽13次破30分 愛德華有機會挑戰詹皇紀錄

ANT & RANDLE GUIDE MINNESOTA TO VICTORY!!



Randle: 31 PTS | 5 REB | 4 3PM

Ant: 30 PTS (16 in 3Q) | 4 REB | 5 AST | 2 STL | 6 3PM



Timberwolves take a 3-1 series lead. pic.twitter.com/RR0gst6jRZ