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NBA／24歲前季後賽13次破30分 愛德華有機會挑戰詹皇紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華進攻威力帶給勇士莫大威脅。 路透社
愛德華進攻威力帶給勇士莫大威脅。 路透社

勇士灰狼系列賽第四戰，灰狼主將愛德華（Anthony Edwards）與藍道（Julius Randle）分別砍下30分、31分，助灰狼在勇士主場以117：110擊敗勇士，系列賽取得3：1的聽牌優勢。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）多次強調，如果球隊想贏下與灰狼的系列賽，關鍵在於防守。然而，今日勇士的團隊防守並沒有拿出應有的水準，灰狼此役一共投進17記三分球，團隊三分命中率高達47.1%，展現兇猛的三分火力。其中，愛德華、藍道兩人合計投進了10記三分彈。

反觀勇士全隊，卻只有8記三分進帳，甚至不及灰狼的一半；而勇士薄弱的外線防守成為本場比賽落敗的關鍵因素。

藍道在今天的比賽屢次撕裂勇士的禁區防線，突破上籃得分，隨後愛德華迎來爆發，在第三節比賽中，他獨得11分，帶領灰狼打出一波17：0的攻勢，單節灌入39分並逆轉勇士。

灰狼這對強力的雙人組讓勇士防守疲於奔命，尤其在勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣、無法穩定全隊軍心的情況下，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）即便各自繳出14分數據，仍難以挽救比賽的頹勢。

數據顯示，愛德華和藍道成為灰狼隊史在季後賽單場拿下至少30分的搭檔，前面兩組都跟「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）有關，分別和卡塞爾（Sam Cassell）、哈德森（Troy Hudson）達成。

上一場比賽中，藍道拿下24分、10籃板、12助攻的「大三元」表現，本場比賽，他持續高效輸出，半場就拿下19分，全場拿下31分，連續多場得分上雙。除了藍道，愛德華的切入與三分投射同樣造成勇士防守困擾，在這四場系列賽，他分別拿下23分、20分、36分與30分。

賽前，柯爾點名提到了愛德華與藍道，「我們必須想辦法限制他們的發揮。」他強調：「特別是在關鍵時刻。」

根據統計，這是愛德華生涯季後賽第13次至少拿到30分，在歷史上未滿24歲的球星中排名第5多。詹姆斯（LeBron James）以21次領先群雄，杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）和唐西奇（Luka Doncic）都是17次；現年23歲又281天的愛德華，倘若能帶領灰狼一路殺到總冠軍賽，或許是有機會挑戰上述前輩的紀錄。

勇士灰狼系列賽第5戰將在本周四上午開打，至於柯瑞能否出賽，勇士團隊與柯瑞本人尚未給出肯定答覆。儘便如此，勇士在接下來的比賽應思考如何提升團隊防守的強度，並設法限制住愛德華與藍道兩名灰狼球星的發揮。

NBA季後賽

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