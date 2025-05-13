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NBA／巴特勒身體不適只出手9次 勇士主帥：今天不積極

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(右)。 歐新社
巴特勒(右)。 歐新社

勇士隊在沒有柯瑞（Stephen Curry）的情況下，今天第三節被灰狼隊17：0攻勢擊潰，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）全場只出手9次，隊友格林（Draymond Green）受訪時透露巴特勒身體不適。

勇士以110：117輸球，系列賽陷入1：3劣勢。格林受訪時提到巴特勒今天身體不適，巴特勒提前離開休息室，沒接受媒體採訪。

巴特勒全場打34分鐘，9投5中，得到14分6籃板3助攻。格林談到巴特勒時直言，「我們需要他出手，但對手一直收縮包夾他，所以我們試圖彌補這個缺口。我知道他今天感覺不太好，整天都很難受，也影響到他的能量，但這不是藉口。」

「我認為我也有責任，必須找到方法讓他獲得更多得分機會，我今晚只是試圖把球傳給他，但沒把球傳到好位置，這讓對手能更容易鎖定他，所以我要做得更好，把球送到對他更有利的位置，讓防守不這麼容易針對他。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為巴特勒今天不積極，但也承認他沒太多空檔，「我們可以在他周圍放更多射手拉開空間，但在沒有柯瑞的情況下，我們無法做太多這種調整。我們會回去看比賽影片，找還有哪些空檔，我知道他G5一定會更積極。」

Draymond Green Jimmy Butler NBA季後賽 勇士

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