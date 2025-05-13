NBA／勇士格林盼不要強行復出打G5 柯瑞坦言無法當「超人」

勇士隊今天以110：117不敵灰狼隊，系列賽陷入1：3落後，後天將前往明尼蘇達進行G5，格林（Draymond Green）受訪時表態，不希望柯瑞（Stephen Curry）強行復出。

柯瑞G1遭遇左腿筋一級拉傷，至少缺陣一周，G5是否能上場仍是未知數，格林受訪時表示不希望柯瑞強行復出，「我們不會讓他變超人。如果他的狀態允許他上場，我相信他會這樣做。」

「他和醫療團隊會共同決定這件事，我們不需要超人。我們要從長遠來看，如果他能打，我們知道他會出場，但不會有壓力，我們一定要找到贏球方法，無論他上不上場」格林說。

柯瑞則在接受記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時，暗示自己可能無法出戰G5，「即使我想當超人，我也做不到。」