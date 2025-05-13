NBA／陷入重建與延續陣容兩難之間 公鹿面臨資源枯竭

現年30歲的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）自2013年被公鹿選中以來，一直效力於密爾瓦基，拿下包括總決賽MVP、最佳防守球員、年度進步獎與9次全明星在內的諸多榮譽。他曾兩度在生涯關鍵節點選擇續約：2020年的超級頂薪與2023年再度簽約，現行合約將持續至2026-27年賽季，並於2027-28年賽季擁有6280萬美元的球員選項。

今年夏天可能是他與公鹿關係的轉折點，儘管球隊已連續9年打入季後賽，並兩度透過重大交易補強控衛，但薪資空間已接近耗盡。內部人士認為，儘管限制多，公鹿目前在自由球員市場與選秀權上的操作空間相比前幾年，仍有餘裕。

總管霍斯特（Jon Horst）自2017年升任以來，一系列運作助公鹿奪得50年來首冠。他聘請布丹霍澤（Mike Budenholzer）為主帥，簽下洛培茲（Brook Lopez）與波提斯（Bobby Portis），並透過交易取得塔克（P.J. Tucker）。

2020年季後交易得到哈勒戴（Jrue Holiday）後，成功說服安戴托昆波續約，最終於2021年奪冠。2023年霍斯特再度出手，從拓荒者換來超級球星里拉德（Damian Lillard），再次讓安戴托昆波點頭續約。然而，今年休賽季公鹿面臨的挑戰更甚以往。他們擁有可交易資產有限，首輪籤匱乏，高薪合約又限制了操作空間。

公鹿隊總管霍斯特。 美聯社

里拉德在首輪季後賽與溜馬第4戰中左腳跟腱撕裂，下季能否順利健康出賽仍需觀察。他將於7月滿35歲，未來兩季還有1.13億美元薪資待領。

洛培茲、波提斯（球員選項）、普林斯（Taurean Prince）、波特（Kevin Porter Jr.，球員選項）與崔蘭特（Gary Trent Jr.）都可能在今夏成為自由球員。康納頓（Pat Connaughton）也需在6月24日前決定是否執行940萬美元球員選項。

安戴托昆波、里拉德與季中交易過來的庫茲瑪（Kyle Kuzma）合計占據球隊1.64億美元薪資中的1.3億，球星的龐大薪資壓縮了公鹿未來的操作空間。

此外，公鹿只能交易最早至2031年的首輪籤，且只能在2031或2032年中擇一移動。透過交易庫茲瑪，公鹿在交易截止日前擺脫了聯盟新勞資協議中的「第二層豪華稅門檻（The Second Apron）」限制，這或許對今夏評估戰力建構方向有重要意義。

目前公鹿距離豪華稅門檻尚有2300萬美元，距離第二層豪華稅則有4100萬美元空間，倘若重新簽下37歲的洛培茲，使用1410萬美元的中產特例並補齊球隊陣容，公鹿將連續第6季成為豪華稅球隊。

自2019-20年賽季以來，公鹿已支付2.2億美元的豪華稅。球隊老闆可能也將審慎考量，在陣容深度有限情況下，是否還要繼續大手筆投入。