NBA／1.8%的奇蹟！獨行俠神抽狀元籤 達拉斯命運大翻轉

NBA樂透抽籤結果今天揭曉，令人驚奇的是，狀元籤機率僅有1.8%的獨行俠竟然一舉抽中，跌破外界眼鏡。這讓失去唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠有望組成佛雷格（Cooper Flagg）、戴維斯（Anthony Davis）和厄文（Kyrie Irving）的三狀元搭檔，堪稱是可以瞬間完成重建。

根據統計，獨行俠成為史上第4低機率抽到狀元籤的球隊，也是隊史自1981年以來再次獲得狀元籤，當年他們選了得分悍將阿奎爾（Mark Aguirre）。

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7:00pm/et: #NBADraftLottery Presented by State Farm

7:30pm/et: Celtics/Knicks, Game 4

10:00pm/et: Timberwolves/Warriors, Game 4 pic.twitter.com/X03KJbCQRj — NBA (@NBA) 2025年5月12日

1993年的奧蘭多魔術是以1.52%機率連續第2年抽中狀元籤，當時他們選了天才前鋒韋伯（Chris Webber），然後換來了「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）來搭配超級中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），外加拿到3個未來首輪選秀權，魔術一舉成為東區強權。

其次是沒有詹姆斯（LeBron James）的騎士，在戰績墊底的情況下，陸續在2011年和2013年拿到狀元籤，2014年更是以1.7%機率再次獲得狀元籤，挑進了體能勁爆的維金斯（Andrew Wiggins），之後經過三方交易被送到灰狼，換取勒夫（Kevin Love）。

至於公牛則在2008年也是以1.7%的機率抽到狀元，並挑選了「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），同樣幫助球隊翻身。

獨行俠以1.8%機率神抽狀元，引爆外界熱議。 美聯社

獨行俠在季中交易截止日前與湖人完成驚天動地的唐西奇交易案，震撼了全球籃壇，引發許多球迷的憤怒，苗頭皆指向總管哈里森（Nico Harrison）的無能。

後續球隊因戴維斯和厄文先後掛傷，後者甚至提前報銷，導致獨行俠遺憾倒在附加賽，無緣挺進季後賽。但愁雲慘霧不過數個月，達拉斯卻是用這樣的方式迎來了春天。

這樣的「奇蹟」自然也引爆外界的「陰謀論」想法，特別是中籤率最高的3隊爵士、黃蜂和巫師全都落馬，反讓馬刺拿到榜眼，而76人也獲得探花，避免順位落到雷霆手上。

很多球迷更回想起2019年當戴維斯被交易到湖人之前，鵜鶘才剛以6%機率抽到狀元，選進了體能怪物威廉森（Zion Williamson）；又或者1985年尤恩降臨紐約、騎士拿到家鄉不世出天才詹姆斯等「特別案例」。在在都讓聯盟操控抽籤的流言蜚語更加甚囂塵上。

A video of the lottery that resulted in the combination 10, 14, 11, and 7, which gave the Dallas Mavericks the first pick in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/HqS2WBFHCu — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年5月13日

值得注意的是，自2019年聯盟改變樂透抽籤制度以來，戰績最差的球隊從未拿到狀元籤；且聯盟戰績最差的球隊已經連續第3年獲得第5順位選秀權。這讓那些例行賽提前躺平的球隊，似乎是難以圓夢拿到狀元籤。

但究竟是命運真的眷顧還是「陰謀論」？答案或許也將永遠成謎。只是可以肯定的是，獨行俠球迷應該會暫時忘記要餐餐飆罵哈里森這件事情。

The moment we won 🙌 #MFFL pic.twitter.com/KfsitX1tFE — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2025年5月13日

MAVS WIN DRAFT LOTTERY



Finally some good news for the Dallas Mavericks, the team will have the No. 1 overall pick in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/eixbU8mSsf — FOX 4 NEWS (@FOX4) 2025年5月12日