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NBA／勇士第三節攻守崩盤！灰狼系列賽3：1聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛德華(中)。 路透
愛德華(中)。 路透

勇士隊今天在主控柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣的情況下，於主場續戰灰狼隊，不過灰狼在愛德華（Anthony Edwards）第三節進帳16分領軍下，將領先優勢擴大到20分以上，最終灰狼也以117：110擊退勇士，系列賽取得3：1聽牌。

柯瑞在對灰狼系列賽首戰拉傷左大腿筋，預計第六戰才有望回歸，這也讓勇士在近兩戰苦吞2連敗後，系列賽以1：2落後給灰狼，今天雙方繼續在勇士主場交手，上半場兩隊也打出激烈拉鋸戰，勇士在多點開花的攻勢下也保有2分領先。

易籃後賽況卻是風雲變色，愛德華在火力全開，個人單節進帳16分，加上勇士單節三分球6次出手盡墨，帶領灰狼打出單節39：17的反撲攻勢，反倒取得20分的領先優勢，也讓比賽勝負幾乎是提前底定。

末節勇士雖然試圖縮小比分差距，但到該節中段仍是有雙位數的分差，直到比賽最後4分鐘雙方陸續換上替補球員後，勇士才一度將差距縮小到個位數，但最終灰狼仍是以7分差距帶走勝利，系列賽也取得3：1聽牌優勢。

灰狼今天以愛德華攻下30分、5助攻表現最佳，藍道（Julius Randle）則有31分，至於勇士則是以替補上陣的庫明加（Jonathan Kuminga）攻下23分最佳，巴特勒則有14分、6籃板、3助攻，不過勇士今天三分球27次出手僅命中8球，反觀灰狼卻是34投16中，成為雙方今天勝負的一大分水嶺。

Anthony Edwards NBA季後賽 勇士 灰狼

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