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NBA／泰托姆傷退綠衫軍氣氛低迷 馬祖拉：狀況令人擔憂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆受傷。 法新社
泰托姆受傷。 法新社

東區季後賽第二輪第四戰，系列賽處於落後劣勢的塞爾蒂克隊，今天作客尼克隊主場的比賽中，球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）卻在第四節剩下2分多鐘時，發生右腿無碰撞受傷的狀況，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後表示，泰托姆過去受傷後都會自行起身，但今天卻沒有辦法，讓他覺得相當難受。

泰托姆對尼克之戰火力全開，轟下42分外帶8籃板、4抄截、2阻攻，不過在比賽剩下2分多鐘時，他在一次進攻爭球過程中發生無碰撞右腳踝受傷的狀況，痛苦抱著右腳踝在地上打轉，最終更是坐上輪椅回到休息室。

塞爾蒂克最終以8分差距吞下敗仗，系列賽也以1：3讓尼克搶先聽牌，馬祖拉坦言，泰托姆的狀況確實讓人擔憂，「他過去受傷後總是會立刻起身，但這次沒有，這讓人看了相當難受與擔心。」

根據塞爾蒂克隨隊記者透露，今天賽後休息室氣氛異常低迷與安靜，馬祖拉說：「顯然，大家都會關心他的傷勢，這是雙向的關係，我們都很擔心他的近康和處境，回到波士頓後必須做好面對第五場比賽的準備。」

塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）說：「今天輸了就輸了，但我更擔心泰托姆的傷勢問題，我只想告訴他，我就在他身邊，這就是我目前最優先思考的事情。考慮到我平時對他的關心，以及他對我們和整個波士頓的意義，這很令人擔憂，接下來對我們來說會非常艱難，對他來說也是。」

Jayson Tatum NBA季後賽 塞爾蒂克

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