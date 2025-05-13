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NBA／再次被逆轉又折損泰托姆 綠衫軍主帥喊話：對球員有信心

中央社／ 台北13日電
系列賽3場比賽都在領先雙位數遭逆轉的塞爾蒂克，衛冕之路已經陷入絕境。 路透社
系列賽3場比賽都在領先雙位數遭逆轉的塞爾蒂克，衛冕之路已經陷入絕境。 路透社

衛冕軍波士頓塞爾蒂克今天以113比121不敵紐約尼克，東區第二輪系列戰遭到對手聽牌，雪上加霜的是，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）第四節提前傷退。

力拚衛冕的塞爾蒂克接連丟掉主場優勢後，前役終於開胡，今天持續作客紐約，首要目標尋求扳平戰局，靠著球星泰托姆火燙的進攻手感帶領下，塞爾蒂克帶著雙位數領先進入中場休息。

沒想到易籃後塞爾蒂克進攻端當機，幾乎僅靠泰托姆獨撐，導致葬送領先優勢，即便決勝節一度逆轉比分，但泰托姆在終場前2分58秒無碰撞倒地，神情痛苦地緊握腳踝，不僅確定提前傷退，甚至坐著輪椅離開球場，也澆熄塞爾蒂克的反撲氣燄，讓綠衫軍系列戰陷入1比3的淘汰邊緣。

此役泰托姆繳出全能身手，不僅狂轟全場最高42分，包含飆進7記三分彈，還外帶8籃板、4助攻、4抄截、2阻攻，扛下塞爾蒂克攻守兩端的重任，甚至追平柏德（Larry Bird）、哈維契克（John Havlicek）共同保持的5場隊史季後賽最多單場40分紀錄，可惜無法率領球隊奪勝。

至於率先搶下聽牌優勢的尼克展現團隊實力，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）攻下全隊最高39分，並傳出12助攻，明星中鋒湯唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻「雙10」23分、11籃板。

針對泰托姆的傷勢，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後接受媒體聯訪時透露，必須等到明天的核磁共振（MRI）檢查才能確定，並強調在關心泰托姆傷勢之餘，也要回到波士頓備戰第5戰，「仍然對球員有信心，我們的休息室文化總是有人能在關鍵時刻跳出來。」

NBA季後賽

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