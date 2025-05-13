NBA／連3年一輪遊將告別公鹿！傳字母哥對交易持開放態度

隨著NBA30支球隊的決策者本週齊聚芝加哥參加選秀聯合試訓，聯盟休賽季最大的不確定因素與連鎖效應也即將展開深入討論。連續3年止步季後賽首輪的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），傳出有意離開公鹿，尋找可能的下家，也為整個市場投下震撼彈。

公鹿在今年季後賽以1勝4敗的戰績，慘遭溜馬「下剋上」，連續3年在季後賽「一輪遊」，曾榮獲兩屆年度MVP的他，尚未對自己的未來做出明確決定；但據聯盟消息人士透露，字母哥生涯首次對於是否該留在密爾瓦基或另覓長期落腳處持開放態度，目前傳出洛杉磯、紐約等大城市球隊都是可能的潛在競爭者。

安戴托昆波本季依然繳出場均30.4分、11.9籃板與6.5助攻的優異表現，入圍年度MVP票選榜單，連續第2季達成「30-10-5」且命中率達60%的成績，這是NBA史上其他任何球員都未曾做到的壯舉。

在季後賽中，安戴托昆波的數據再度飆升，場均貢獻33分15.4籃板6.6助攻，然而，如此表現還是未能挽救公鹿慘遭淘汰的命運。

自2018-19年賽季以來，公鹿整體勝率達到66.3%，為聯盟最佳。但在2020-21年賽季奪冠之後，他們僅有一次闖進第二輪。安戴托昆波也曾多次公開表示，他渴望生涯不只擁有一枚冠軍戒。

「如果我無法幫助球隊拿到第2座冠軍獎盃，那就是我對自己的一種辜負。」他也補充道，「別人可以說我生涯已經很偉大、名人堂等級，但我自己的目標，是要再拿下一座總冠軍。」

現年30歲的安戴托昆波自2013年被公鹿選中以來，一直效力於密爾瓦基，拿下包括總決賽MVP、最佳防守球員、年度進步獎與9次全明星在內的諸多榮譽。他曾兩度在生涯關鍵節點選擇續約：2020年的超級頂薪與2023年再度簽約，現行合約將持續至2026-27年賽季，並於2027-28年賽季擁有6280萬美元的球員選項。

今年夏天可能是他與公鹿關係的轉折點，儘管球隊已連續9年打入季後賽，並兩度透過重大交易補強控衛，但薪資空間已接近耗盡。內部人士認為，儘管限制多，公鹿目前在自由球員市場與選秀權上的操作空間相比前幾年，仍有餘裕。

總管霍斯特（Jon Horst）自2017年升任以來，一系列運作助公鹿奪得50年來首冠。他聘請布丹霍澤（Mike Budenholzer）為主帥，簽下洛培茲（Brook Lopez）與波提斯（Bobby Portis），並透過交易取得塔克（P.J. Tucker）。

2020年季後交易得到哈勒戴（Jrue Holiday）後，成功說服安戴托昆波續約，最終於2021年奪冠。2023年霍斯特再度出手，從拓荒者換來超級球星里拉德（Damian Lillard），再次讓安戴托昆波點頭續約。然而，今年休賽季公鹿面臨的挑戰更甚以往。他們擁有可交易資產有限，首輪籤匱乏，高薪合約又限制了操作空間。

里拉德受傷對公鹿造成沉重打擊。 法新社

里拉德在首輪季後賽與溜馬第4戰中左腳跟腱撕裂，下季能否順利健康出賽仍需觀察。他將於7月滿35歲，未來兩季還有1.13億美元薪資待領。

洛培茲、波提斯（球員選項）、普林斯（Taurean Prince）、波特（Kevin Porter Jr.，球員選項）與崔蘭特（Gary Trent Jr.）都可能在今夏成為自由球員。康納頓（Pat Connaughton）也需在6月24日前決定是否執行940萬美元球員選項。

安戴托昆波、里拉德與季中交易過來的庫茲瑪（Kyle Kuzma）合計占據球隊1.64億美元薪資中的1.3億，球星的龐大薪資壓縮了公鹿未來的操作空間。

此外，公鹿只能交易最早至2031年的首輪籤，且只能在2031或2032年中擇一移動。透過交易庫茲瑪，公鹿在交易截止日前擺脫了聯盟新勞資協議中的「第二層豪華稅門檻（The Second Apron）」限制，這或許對今夏評估戰力建構方向有重要意義。

公鹿引進庫茲瑪，表現卻是相當低迷。 法新社

目前公鹿距離豪華稅門檻尚有2300萬美元，距離第二層豪華稅則有4100萬美元空間，倘若重新簽下37歲的洛培茲，使用1410萬美元的中產特例並補齊球隊陣容，公鹿將連續第6季成為豪華稅球隊。

自2019-20賽季以來，公鹿已支付2.2億美元的豪華稅。球隊老闆可能也將審慎考量，在陣容深度有限情況下，是否還要繼續大手筆投入。

據傳，公鹿方面與安戴托昆波的經紀人將在休賽季會面，討論未來方向，對其他NBA球隊來說，無論是高層、教練或球員，都深知「字母哥」的動向將牽動整個聯盟版圖。