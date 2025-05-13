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NBA／塞爾蒂克又遭尼克逆轉 不只被聽牌主將泰托姆還傷退
塞爾蒂克隊在季後賽第二輪G3扳回一城，今天G4持續客場挑戰尼克隊，第三節最多領先14分，不只被尼克逆轉，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）還受傷，終場以113：121輸球，尼克系列賽取得3：1聽牌，下一戰將回塞爾蒂克主場。
泰托姆和懷特（Derrick White）首節就合砍29分，幫助塞爾蒂克取得11分領先。第三節尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）大爆發，獨拿18分，幫助尼克3節打完反而領先3分。
末節戰況拉鋸，尼克打出一波8：0攻勢，泰托姆還扭傷右腳踝，他在地上懊悔地搖頭，看起來相當痛苦，需要人攙扶才能離場。尼克隨後穩扎穩打，終場就以8分之差拿下勝利。
尼克布朗森24投14中，拿下39分12助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）砍進23分11籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）也有23分7籃板4抄截的數據。
塞爾蒂克部分，泰托姆退場前打40分鐘，28投16中，狂砍42分8籃板4助攻，還有4抄截2火鍋。懷特砍進23分，布朗（Jaylen Brown）有20分7籃板進帳。
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