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NBA／「籃球之神」喬丹重出江湖！擔任電視台特別評論員

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
喬丹（中）。 美聯社
喬丹（中）。 美聯社

美國國家廣播公司（NBC）今天宣布，美國職籃NBA傳奇人物、名人堂球星喬丹（Michael Jordan）將從今年秋季開始擔任他們NBA報導特別評論員。

體育頻道ESPN報導，NBC在社群網站X的推文寫道，「我們團隊新添一位傳奇人物！我們非常開心地歡迎喬丹成為NBC和Peacock頻道的NBA特別評論員。」這篇推文並附上一段喬丹打球時的短影音。

喬丹以球員身分征戰NBA期間一共拿過6次NBA總冠軍和5次NBA最有價值球員。他2003年退休後從未以任何身分參與過NBA電視報導，即便NBC這次雖未透露有關喬丹具體角色的細節，今天這項宣布仍寫下新頁。

現年62歲的喬丹從未失去對運動的熱愛，他2010至2023年間曾是夏洛特黃蜂老闆，並於2020年與車手韓林（Denny Hamlin）共同創立美國改裝房車系列賽（NASCAR）車隊23XI Racing。

NBC與NBA的11年協議從2025-26賽季開始，這是NBC自2002年以來首次恢復對NBA的報導。

喬丹

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