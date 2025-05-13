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NBA／選秀抽籤大爆冷門 獨行俠拿下狀元有望獲佛雷格
美國職籃NBA選秀樂透今天舉行抽籤，達拉斯獨行俠隊以僅1.8%的機率抽到價值連城的狀元籤，外界看好杜克大學的佛雷格（Cooper Flagg）很有可能披上獨行俠戰袍。
關係NBA各隊前途的選秀樂透，今年狀元籤落在機率極低的獨行俠，榜眼則是由聖安東尼奧馬刺拿下，第3與第4順位則分別落入費城76人與夏洛特黃蜂。
第一輪選秀定在6月25日舉行。
獨行俠今天出席抽籤的列名代表是球隊大使布萊克曼（Rolando Blackman），他1981年選秀是在第1輪以第9順位被達拉斯挑走，背號22號球衣也在達拉斯退休。
外界看好今年狀元應該是杜克大學的佛雷格。他身高6呎9吋（約206公分）、體重205磅（約93公斤），職司前鋒。這名全能球員來自緬因州紐波特（Newport），在得分、組織進攻與防守皆有相當好的實力。
佛雷格大學賽季平均每場貢獻19.2分、7.5個籃板、4.2次助攻，另外有1.4次阻攻與1.4次抄截。他的各項數據都在杜克大學藍魔鬼（Blue Devils）隊名列前茅。
完整樂透選秀順位
1、獨行俠
2、馬刺
3、76人
4、黃蜂
5、爵士
6、巫師
7、鵜鶘
8、籃網
9、暴龍
10、火箭
11、拓荒者
12、公牛
13、老鷹
14、馬刺
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