NBA／高效率輸出助溜馬聽牌 席亞康：我們是在對抗全世界
溜馬鋒線大將席亞康（Pascal Siakam）在今天與騎士系列賽的第4戰，展現絕佳效率，上場21分鐘，10投9中拿下21分6籃板3助攻1抄截，根據統計，他成為，成為20多年來首位在季後賽得到至少20分且投籃命中率達到90%或以上的溜馬球員。
「我們知道我們必須要表現的有所不同，我們努力找回我們自己。沒人真的在乎我們贏不贏，我們是在對抗全世界，這就是我們，在艱難的時刻，我們只能互相依靠。」席亞康談到球隊聽牌。
溜馬主帥卡萊爾也談到席亞康的重要性，「當對方擺出小球陣容，我很慶幸我們擁有席亞康和托平（Obi Toppin）。」
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