NBA／米契爾左腳踝傷待檢查 G5能否趕上騎士主帥沒頭緒

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在東區第二輪的第四戰中，因左腳踝受傷而缺席了下半場，騎士最終以109比129慘敗溜馬，1勝3敗面臨絕境。

總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，米契爾將在週一接受核磁共振檢查，但對於他能否趕上台灣時間周3的第5戰則是「毫無頭緒」。

在中場休息期間，米契爾曾返回場上進行熱身，但在嘗試投籃時感到左腳踝不適，隨後彎腰疼痛，隊醫隨即進場檢查。米契爾隨後返回更衣室，並未隨隊參加第三節比賽。

儘管球隊一度將他的回歸狀態標示為「存疑」，但在比分大幅落後的情況下，米契爾最終沒有回到球場。

在上半場出賽的20分鐘內，米契爾僅11投3中包含三分球5投1中，攻下12分，騎士防線遭受溜馬強大火力摧毀，上半場結束足足落後41分之多，讓後續比賽幾乎成了垃圾時間。

米契爾在進入這場比賽前，曾連續兩場季後賽砍下40分以上，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，首位達成此成就的騎士球員。如今面臨傷勢麻煩還被對手聽牌，例行賽豪取64勝的騎士也面臨提前淘汰的命運。