快訊

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

NBA／米契爾左腳踝傷待檢查 G5能否趕上騎士主帥沒頭緒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾面臨傷勢麻煩。 路透社
米契爾面臨傷勢麻煩。 路透社

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在東區第二輪的第四戰中，因左腳踝受傷而缺席了下半場，騎士最終以109比129慘敗溜馬，1勝3敗面臨絕境。

總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，米契爾將在週一接受核磁共振檢查，但對於他能否趕上台灣時間周3的第5戰則是「毫無頭緒」。

在中場休息期間，米契爾曾返回場上進行熱身，但在嘗試投籃時感到左腳踝不適，隨後彎腰疼痛，隊醫隨即進場檢查。米契爾隨後返回更衣室，並未隨隊參加第三節比賽。

儘管球隊一度將他的回歸狀態標示為「存疑」，但在比分大幅落後的情況下，米契爾最終沒有回到球場。

在上半場出賽的20分鐘內，米契爾僅11投3中包含三分球5投1中，攻下12分，騎士防線遭受溜馬強大火力摧毀，上半場結束足足落後41分之多，讓後續比賽幾乎成了垃圾時間。

米契爾在進入這場比賽前，曾連續兩場季後賽砍下40分以上，成為繼詹姆斯（LeBron James）後，首位達成此成就的騎士球員。如今面臨傷勢麻煩還被對手聽牌，例行賽豪取64勝的騎士也面臨提前淘汰的命運。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／上半場領先41分平紀錄 溜馬狂炸騎士3勝聽牌

在溜馬主場進行的第4戰，主力後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）首節就和騎士隊的杭特（De'Andre Hunter）爆發衝突，直接被吹2級惡意犯規遭驅逐出場，引發全場噓聲；然而這段插曲

NBA／雷霆板凳群發威系列賽扳回平手 金塊主帥認差距太大

奧克拉荷馬雷霆今天頂住丹佛金塊下半場反攻，在系列賽第4戰以92比87擊敗對手，目前兩隊戰績為2勝2敗平手。

NBA／季後賽勝場數超越大鳥 溜馬卡帥：知道外界並不看好我們

溜馬今天在主場火力全開，光是上半場就轟下破隊史紀錄的80分和送出25次助攻，加上席亞康（Pascal Siakam）挹注21分，終場以129比109擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢。

NBA／米契爾左腳踝傷待檢查 G5能否趕上騎士主帥沒頭緒

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在東區第二輪的第四戰中，因左腳踝受傷而缺席了下半場，騎士最終以109比129慘敗溜馬，1勝3敗面臨絕境。 總教練亞特金森（Kenny Atk

NBA／飆大三元破解勇士防守 藍道：我有很多不同的武器

在西區第二輪的第3戰中，藍道（Julius Randle）以大三元全能身手幫助灰狼險勝勇士，系列賽取得2勝1敗領先。賽後藍道得了一顆特別的比賽用球，這是對他歷史性表現的肯定。 藍道全場拿下24分

NBA／綠衫軍被逆轉憾事不再重演 布朗：還要繼續努力

塞爾蒂克前兩戰於自家主場都在一度領先至少20分的優勢下，最終慘遭尼克逆轉，而且最後一擊都直接被凍結，擅長的強力三分火網也是嚴重斷電，可說是輸得毫無衛冕軍氣勢。 不過在今天作客紐約的比賽中，綠衫軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。