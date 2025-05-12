NBA／季後賽勝場數超越大鳥 溜馬卡帥：知道外界並不看好我們
溜馬今天在主場火力全開，光是上半場就轟下破隊史紀錄的80分和送出25次助攻，加上席亞康（Pascal Siakam）挹注21分，終場以129比109擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢。
溜馬開賽全隊就有備而來，首節以38比23取得領先，半場更以80比39完全掌握優勢；這個分差，也是NBA季後賽史上，第3次半場打完就超過40分差的比賽。
前一次是在2017年的東區決賽，當時半場打完騎士以72比31領先塞爾蒂克。更早之前則是1987年第二輪，當時底特律活塞以76比36半場領先華盛頓子彈（巫師前身）。
下半場很快就進入垃圾時間，兩隊都把主力換下，改由替補球員打好打滿；溜馬共11人有得分紀錄，除了席亞康貢獻21分、6籃板外，中鋒透納（Myles Turner）也有20分、7籃板的演出。
溜馬半場攻下80分，寫下隊史新紀錄，而團隊在上半場送出25次助攻，不但也是球隊新猷，更是NBA自1998年啟用Play-By-Play以來，半場最多助攻次數。
系列賽已經聽牌的溜馬，很有機會連續兩年都闖進東區決賽，照目前的情勢來看，甚至有機會繼2000年之後再度闖進總冠軍賽。
值得一提的是，這是總教練卡萊爾（Rick Carlisle）生涯在溜馬執教季後賽的第33場勝利，超越「大鳥」柏德（Larry Bird），躍居隊史第一。
談到球隊眼前形勢大好，卡萊爾仍是相當謹慎。「我們還沒有完成任何事情，」卡萊爾表示，「在這輪系列賽的每場比賽中，我們很明顯都是弱勢的那一方，我們要繼續去扮演挑戰者的角色。我們很清楚外界並不相信我們，即便今天大勝對手，但我們仍需要持續證明自己。」
「一場猛烈的反擊即將來臨。我們非常尊重他們的球迷以及他們在主場所營造的氛圍。接下來還有很多工作要做。」卡萊爾說。
頂著例行賽64勝搶下東區頭號種子的騎士，在輸掉這場關鍵戰後面臨淘汰危機，在NBA季後賽史上，1比3落後的球隊，僅不到5%機會能逆轉勝。
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