快訊

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

男騎機車北宜過彎失控飛墜3公尺邊坡 全身擦挫傷撿回一命

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／季後賽勝場數超越大鳥 溜馬卡帥：知道外界並不看好我們

中央社／ 台北12日電
卡萊爾率領溜馬搶先聽牌，有望連兩年闖進東區冠軍賽。 美聯社
卡萊爾率領溜馬搶先聽牌，有望連兩年闖進東區冠軍賽。 美聯社

溜馬今天在主場火力全開，光是上半場就轟下破隊史紀錄的80分和送出25次助攻，加上席亞康（Pascal Siakam）挹注21分，終場以129比109擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢。

溜馬開賽全隊就有備而來，首節以38比23取得領先，半場更以80比39完全掌握優勢；這個分差，也是NBA季後賽史上，第3次半場打完就超過40分差的比賽。

前一次是在2017年的東區決賽，當時半場打完騎士以72比31領先塞爾蒂克。更早之前則是1987年第二輪，當時底特律活塞以76比36半場領先華盛頓子彈（巫師前身）。

下半場很快就進入垃圾時間，兩隊都把主力換下，改由替補球員打好打滿；溜馬共11人有得分紀錄，除了席亞康貢獻21分、6籃板外，中鋒透納（Myles Turner）也有20分、7籃板的演出。

溜馬半場攻下80分，寫下隊史新紀錄，而團隊在上半場送出25次助攻，不但也是球隊新猷，更是NBA自1998年啟用Play-By-Play以來，半場最多助攻次數。

系列賽已經聽牌的溜馬，很有機會連續兩年都闖進東區決賽，照目前的情勢來看，甚至有機會繼2000年之後再度闖進總冠軍賽。

值得一提的是，這是總教練卡萊爾（Rick Carlisle）生涯在溜馬執教季後賽的第33場勝利，超越「大鳥」柏德（Larry Bird），躍居隊史第一。

談到球隊眼前形勢大好，卡萊爾仍是相當謹慎。「我們還沒有完成任何事情，」卡萊爾表示，「在這輪系列賽的每場比賽中，我們很明顯都是弱勢的那一方，我們要繼續去扮演挑戰者的角色。我們很清楚外界並不相信我們，即便今天大勝對手，但我們仍需要持續證明自己。」

「一場猛烈的反擊即將來臨。我們非常尊重他們的球迷以及他們在主場所營造的氛圍。接下來還有很多工作要做。」卡萊爾說。

頂著例行賽64勝搶下東區頭號種子的騎士，在輸掉這場關鍵戰後面臨淘汰危機，在NBA季後賽史上，1比3落後的球隊，僅不到5%機會能逆轉勝。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／雷霆板凳群發威系列賽扳回平手 金塊主帥認差距太大

NBA／外線爆發助綠衫軍扳回一城 普里查德：帶著信心出手

NBA／勇士成「熱火2.0」？上半場未進三分球 2007年以來首見

NBA／米契爾狂轟43分 騎士迎完全體客場痛宰溜馬

相關新聞

NBA／上半場領先41分平紀錄 溜馬狂炸騎士3勝聽牌

在溜馬主場進行的第4戰，主力後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）首節就和騎士隊的杭特（De'Andre Hunter）爆發衝突，直接被吹2級惡意犯規遭驅逐出場，引發全場噓聲；然而這段插曲

NBA／雷霆板凳群發威系列賽扳回平手 金塊主帥認差距太大

奧克拉荷馬雷霆今天頂住丹佛金塊下半場反攻，在系列賽第4戰以92比87擊敗對手，目前兩隊戰績為2勝2敗平手。

NBA／季後賽勝場數超越大鳥 溜馬卡帥：知道外界並不看好我們

溜馬今天在主場火力全開，光是上半場就轟下破隊史紀錄的80分和送出25次助攻，加上席亞康（Pascal Siakam）挹注21分，終場以129比109擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢。

NBA／米契爾左腳踝傷待檢查 G5能否趕上騎士主帥沒頭緒

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在東區第二輪的第四戰中，因左腳踝受傷而缺席了下半場，騎士最終以109比129慘敗溜馬，1勝3敗面臨絕境。 總教練亞特金森（Kenny Atk

NBA／飆大三元破解勇士防守 藍道：我有很多不同的武器

在西區第二輪的第3戰中，藍道（Julius Randle）以大三元全能身手幫助灰狼險勝勇士，系列賽取得2勝1敗領先。賽後藍道得了一顆特別的比賽用球，這是對他歷史性表現的肯定。 藍道全場拿下24分

NBA／綠衫軍被逆轉憾事不再重演 布朗：還要繼續努力

塞爾蒂克前兩戰於自家主場都在一度領先至少20分的優勢下，最終慘遭尼克逆轉，而且最後一擊都直接被凍結，擅長的強力三分火網也是嚴重斷電，可說是輸得毫無衛冕軍氣勢。 不過在今天作客紐約的比賽中，綠衫軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。