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NBA／上半場領先41分平紀錄 溜馬狂炸騎士3勝聽牌

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溜馬痛宰騎士搶先聽牌。 路透社
溜馬痛宰騎士搶先聽牌。 路透社

在溜馬主場進行的第4戰，主力後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）首節就和騎士隊的杭特（De'Andre Hunter）爆發衝突，直接被吹2級惡意犯規遭驅逐出場，引發全場噓聲；然而這段插曲卻讓溜馬火力全面爆發，光是上半場就以6成命中率狂轟80分，一口氣領先騎士41分之多。最終溜馬以129比109痛宰對手，系列賽3勝1敗搶先聽牌。

根據統計，溜馬半場領先41分追平季後賽歷史半場最大領先分差紀錄，原紀錄正好就是騎士在2017年東區冠軍賽第2戰所創下；溜馬半場狂轟80分則是創下隊史紀錄，此外，溜馬單是在上半場就送出25次助攻，也寫下聯盟自1997-98年以來的季後賽新高紀錄。

對比溜馬的火力，騎士前兩節一共只有3次助攻，團隊32投8中，命中率低到僅有25%，可說是被打得完全抬不起頭。更麻煩的情況是，在大幅落後的情況下，米契爾（Donovan Mitchell）也因傷提前退出戰局，幾乎是宣告比賽進入垃圾時間。

雙方後續逐漸讓板凳上場消化比賽，騎士下半場豪取70分，從最多落後44分追回到20分差。下一戰他們回到主場，全力阻止對手晉級東區冠軍賽。

溜馬和騎士在首節就爆發衝突。 美聯社
溜馬和騎士在首節就爆發衝突。 美聯社

溜馬此戰6人得分上雙，席亞康（Pascal Siakam）10投9中拿下21分6籃板，透納（Myles Turner）20分7籃板3助攻；替補的托平（Obi Toppin）也有20分的表現。隊友火力全開，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也樂得輕鬆，進帳11分5籃板5助攻。

溜馬團隊命中率達52.7%，命中15記三分球也傳出37次助攻。

騎士陣中以葛蘭德（Darius Garland）的21分為最佳，米契爾12分，莫布里（Evan Mobley）10分。

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