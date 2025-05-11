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NBA／飆大三元破解勇士防守 藍道：我有很多不同的武器

聯合新聞網／ 綜合外電報導
藍道面臨勇士包夾防守也能有效化解。 美聯社
藍道面臨勇士包夾防守也能有效化解。 美聯社

在西區第二輪的第3戰中，藍道（Julius Randle）以大三元全能身手幫助灰狼險勝勇士，系列賽取得2勝1敗領先。賽後藍道得了一顆特別的比賽用球，這是對他歷史性表現的肯定。

藍道全場拿下24分、12助攻、10籃板，成為灰狼隊史上第2位在季後賽拿到大三元的球員，僅次於傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）。根據《ESPN》數據，他也成為灰狼隊史上首位在單一季後賽拿下多次至少20分10助攻表現的球員。

「我認為我有很多不同的武器，你明白我的意思嗎？」藍道賽後表示，「這其實就是運用我的頭腦，然後根據防守給我的選擇來應對。如果他們不包夾我，那我就得分。如果他們包夾我，那我就找到我的隊友。」

藍道在第四節的傳球視野更是無可挑剔，他的冷靜決策可說是在關鍵時刻穩住了局勢，也帶動了球隊整體攻勢。他在這段時間送出5次助攻，幫助灰狼扭轉原本落後局面，單節得分以33比24壓制勇士。

「他太不可思議了，不斷找到隊友，持續給我們創造空檔，推動比賽節奏，」愛德華（Anthony Edwards）賽後說道，他此役下半場狂砍36分中的28分。「這就是我們要求他的，他也在高水準地完成。我無法要求更多，有他在場上讓比賽變得更簡單。」

麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也稱讚了藍道：「他們派大個子守他，速度太慢了；若派小個子去防守，他又太強壯。所以對方很難防守他。」

「這真的是改變了我們這個賽季，他的組織能力、決策力，以及他能在不同位置上發揮影響力。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說，「他就像是我們的另一名控衛，這對我們來說至關重要，是我們翻轉賽季的關鍵。」

NBA季後賽

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